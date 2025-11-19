Porcul românesc, vedetă pe raft de Crăciun. Comercianții și oficialii din agricultură au ajuns la un acord

De Sărbători sunt șanse mari să găsim mai multe carne românească de porc în magazine. Comercianții și oficialii din agricultură au ajuns la un acord. Retailerii promit să renegocieze contractele cu furnizorii externi pentru a face loc pe raft produselor autohtone, conform ProTv.

Retailerii și oficialii din agricultură au negociat cum să fie promovată carnea de porc românească în perioada sărbătorilor. Planul este ca produsele autohtone să fie semnalizate la raft cu o etichetă specială. Nu doar carnea macră, ci și preparatele din porc crescut și tranșat la noi în țară.

Avem în momentul de față în fermele din România, pentru luna noiembrie și decembrie, un grad de autosuficiență de 100% pentru populația României. Asta înseamnă că putem consuma în noiembrie și decembrie numai porc românesc.

Reprezentanții Asociației Producătorilor de Carne de Porc nu sunt însă la fel de optimiști. Ei susțin tot ar mai fi nevoie de de importuri.

În paralel, Autoritatea Sanitar-Veterinară vine cu un avertisment legat de mâncarea vândută la liber în online, inclusiv pe rețelele de socializare, în perioada sărbătorilor. Internetul este plin de anunțuri postate de diverse gospodine care vând cozonaci, prăjituri și mâncăruri, dar și carne de porc.

Inițial, în comunicatul inspectorilor sanitari apăreau inclusiv supermarket-urile online, dar și platformele de livrări autorizate, ceea ce a stârnit un val de reacții.

Ulterior, inspectorii sanitari veterinari au rectificat și au transmis că s-au referit la instagram, facebook și Tiktok.

