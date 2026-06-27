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Peste 2.000 de români au sărbătorit Ziua Tricolorului la tradiționalul Marș al Tricolorului organizat de AUR la Târgu Mureș

Peste 2.000 de români au sărbătorit Ziua Tricolorului la tradiționalul Marș al Tricolorului organizat de AUR la Târgu Mureș
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Alianța pentru Unirea Românilor (AUR), a organizat sâmbătă, 27 iunie, la Târgu Mureș, tradiționalul Marș al Tricolorului, unul dintre cele mai ample evenimente dedicate Zilei Drapelului Național. Aici, peste 2.000 de români din toate colțurile țării s-au reunit pentru a cinsti Tricolorul, simbol al identității, unității, libertății și demnității națiunii române.

Începând cu ora 16:00, românii au mărșăluit împreună pe străzile municipiului Târgu Mureș, cu plecare din Bulevardul 1 Decembrie 1918, purtând cu mândrie Drapelul Național și transmițând un mesaj de unitate, respect față de istoria, credința și valorile poporului român. Marșul s-a încheiat la Teatrul de Vară din Târgu Mureș, unde, începând cu ora 17:00, mii de participanți au celebrat Ziua Tricolorului printr-un spectacol de muzică populară românească și momente artistice dedicate simbolului care unește toți românii.

Deputatul AUR Răzvan Biro a subliniat că evenimentul organizat la Târgu Mureș a devenit o tradiție pentru românii care își respectă identitatea și simbolurile naționale.

„Ziua Tricolorului se sărbătorește din nou cu bucurie la Târgu Mureș. Mii de români, mureșeni, au venit pentru a arăta din nou respect față de drapel, față de istorie și de identitate. Astăzi, străzile Târgu Mureșului îmbracă tricolorul, iar la Teatrul de Vară suntem pregătiți să avem o sărbătoare pe cinste, așa cum merită cel mai important simbol național, Drapelul nostru Tricolor”, a declarat deputatul AUR Răzvan Biro.

La rândul său, deputatul AUR Călin Matieș a evidențiat faptul că Tricolorul reprezintă simbolul care îi unește pe toți românii.

„Suntem la Târgu Mureș împreună cu mii de oameni, mii de oameni care iubesc Tricolorul, care iubesc imnul României, care respectă Tricolorul și suntem aici să aducem cinste Tricolorului României. Tricolorul este ceea ce ne reprezintă pe noi, românii, și trebuie să fim mândri de acest Tricolor și de România noastră mare și frumoasă. Românii sunt oameni mândri, oameni harnici, care respectă cu sfințenie Tricolorul”, a declarat deputatul AUR Călin Matieș.

În continarea mesajelor transmise, deputatul AUR Tiberiu Barstan a făcut un apel la respectarea istoriei și a simbolurilor naționale.

„Este foarte important să ne iubim istoria, simbolurile naționale și eroii noștri naționali. Noi suntem singura forță politică care respectă aceste simboluri. Vă așteptăm pe toți alături de noi. Avem o cauză pentru care să luptăm, avem simbolurile noastre naționale, avem o istorie. Doamne ajută, fraților!”, a subliniat deputatul AUR Tiberiu Barstan.

Totodată, deputatul AUR Cosmin Iosub a vorbit despre datoria generațiilor de astăzi de a cinsti sacrificiul înaintașilor.

„Pentru România și pentru Tricolor, înaintașii noștri și-au dat viața. Noi suntem datori astăzi să prețuim mai mult ca niciodată tot ceea ce ne-au lăsat, să luptăm și să cinstim simbolurile naționale. Fie că vorbim despre ie, fie că vorbim despre Tricolor, sunt simboluri naționale pe care le purtăm cu drag cu fiecare ocazie. Trebuie să ne păstrăm speranța și să fim siguri că, într-o zi, binele va învinge.”, a declarat deputatul AUR Cosmin Iosub.

Deputatul AUR Alin Coleșa a atras atenția asupra faptului că identitatea națională reprezintă fundamentul unității unui popor.

„Tricolorul este simbolul identității naționale. Fără o identitate națională, toate sunt degeaba. Degeaba ne înarmăm, degeaba vindem pe arme viitorul copiilor noștri, dacă nu avem o identitate națională care să ne țină uniți și să ne ajute să izbândim și să ne redresăm din toate crizele”, a subliniat Alin Coleșa.

Monica Iagăr, deputat AUR, a vorbit despre emoția pe care Drapelul României i-a însoțit-o de-a lungul performanțelor sportive.

„Tricolorul, Drapelul României, flutură așa cum flutura și pe catarg atunci când câștigam locul întâi. Pentru mine reprezintă totul. Performanța înseamnă Drapelul României. Români, uniți-vă până la capăt! Nu vă lăsați, nu vă dezamăgiți! Vom fi puternici împreună!”, a precizat Monica Iagăr.

De asemena, deputatul AUR Ariadna Cîrligeanu a adus un omagiu românilor care au suferit pentru credința și identitatea lor națională.

„Sunt oameni care au murit sau au fost deportați pentru că nu au vrut să se dezică de faptul că erau români, de limba română, de Eminescu, de Blaga. De aceea trebuie să le menținem memoria vie, iar Ziua Tricolorului trebuie să fie sărbătorită cu cinste oriunde ne-am afla”, a declarat deputatul AUR Ariadna Cîrligeanu.

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