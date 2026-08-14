Un jurnalist independent a mers la o secție de votare din Minneapolis, Minnesota, deghizat în femeie musulmană, pentru a testa procedurile de vot. Cam Higby a filmat întreaga experiență și a publicat ulterior imaginile pe X.

Materialul a fost publicat la doar câteva zile după alegerile primare din Minnesota, desfășurate pe 11 august 2026. Alegerile au inclus curse importante pentru Senatul SUA și pentru funcția de guvernator, precum și mai multe alegeri pentru Camera Reprezentanților și funcții la nivel local.

Cam Higby: „M-au lăsat să votez în numele altor persoane”

Cam Higby a publicat pe platforma X un videoclip în care susține că a mers la o secție de votare din Minneapolis deghizat în femeie musulmană pentru a testa procedurile electorale.

„Ieri am mers la secțiile de votare din Minneapolis deghizat în femeie musulmană. Lucrătorii electorali urmau să mă lase să votez în numele altor persoane și apoi să girez pentru încă opt străini neînregistrați”, a scris Higby în descrierea videoclipului.

Jurnalistul a precizat că scopul experimentului nu a fost să voteze efectiv, ci să testeze procedurile și să evidențieze ceea ce el consideră vulnerabilități ale sistemului.

„Scopul acestui videoclip NU a fost niciodată să votez efectiv. Scopul a fost doar să expun vulnerabilitățile sistemului. Nu au fost exprimate sau atinse buletine de vot. Nu au fost semnate sau atinse declarații pe propria răspundere. Tot ce am făcut a fost să vorbim cu lucrătorii electorali”, a scris Higby.

Cum funcționează sistemul de vouching și de ce s-a putut vota fără acte de identitate

În materialul prezentat de Higby și James O’Keefe, jurnaliștii susțin că lucrătorii electorali le-ar fi transmis că Higby poate vota folosind numele unei femei, fără să prezinte un act de identitate, și că poate gira pentru alte opt persoane.

„Mâine dimineață, pe canalul meu de YouTube, veți vedea lucrători electorali care spun că pot vota în numele unei femei, insistă că nu am nevoie de un act de identitate, spun că pot gira pentru opt alți străini neînregistrați fără ca vreunul dintre ei să prezinte un act de identitate și multe altele.”

În Minnesota, SUA, sistemul de „vouching” (garantare) permite unei persoane să se înregistreze și să voteze în ziua alegerilor chiar dacă nu are un act de identitate cu adresa actualizată. Un alegător deja înregistrat din aceeași circumscripție poate însoți persoana respectivă la secție și poate semna o declarație pe proprie răspundere prin care îi confirmă adresa de domiciliu.

Comparația cu permisul de pescuit

După publicarea materialului, Higby a revenit pe X cu o altă postare, în care a comparat regulile electorale cu cele aplicabile obținerii unui permis de pescuit în Minnesota.

„Hei, de ce ai nevoie de un act de identitate pentru a obține un permis de pescuit, dar nu pentru a vota în Minnesota?”, a scris jurnalistul.

Potrivit Departamentului de Resurse Naturale din Minnesota, pentru un permis de pescuit destinat rezidenților, persoanele cu vârsta de cel puțin 21 de ani trebuie să aibă un permis de conducere valabil emis de Minnesota, un act de identitate emis de stat sau o dovadă de solicitare a unui astfel de document care are cel puțin 60 de zile.

De asemenea, Departamentul de Resurse Naturale colectează numărul de Social Security pentru cererile de permise de pescuit și vânătoare, cu anumite excepții și proceduri pentru persoanele care nu au un astfel de număr.