David Popovici a cucerit aurul la 200 m liber! Performanță istorică la Europenele de la Paris

David Popovici a cucerit medalia de aur în proba de 200 de metri liber la Campionatele Europene de natație de la Paris. Românul a câștigat finala cu timpul de 1:44,15 și a reușit o performanță istorică.

Al treilea aur european consecutiv la 200 de metri liber

David Popovici și-a reconfirmat statutul de favorit în proba de 200 de metri liber, în care nu a mai fost învins din 2023, de la Campionatele Mondiale de la Fukuoka.

La Paris, campionul român a concurat pe culoarul 4 și a controlat cursa de la un capăt la celălalt. Victoria i-a adus al treilea titlu european consecutiv în această probă.

Performanța este cu atât mai importantă cu cât Popovici reușise deja aceeași performanță și la 100 de metri liber. Astfel, românul a devenit primul înotător din istoria Campionatelor Europene de natație care reușește „marea dublă”, aur la 100 și 200 de metri liber, la trei ediții consecutive.

Cel mai bun timp al lui David Popovici în proba de 200 de metri liber este 1:42,97, stabilit în 2022. Românul este înotătorul care s-a apropiat cel mai mult de recordul mondial al germanului Paul Biedermann, de 1:42,00, stabilit în 2009.