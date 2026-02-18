Prima pagină » Diverse » Petrișor Peiu (liderul senatorilor AUR): „Suntem într-un moment periculos pentru evoluția economică și trebuie să aplicăm soluții urgente”

Petrișor Peiu (liderul senatorilor AUR): „Suntem într-un moment periculos pentru evoluția economică și trebuie să aplicăm soluții urgente”

18 feb. 2026, 18:00, Diverse
Petrișor Peiu (liderul senatorilor AUR): „Suntem într-un moment periculos pentru evoluția economică și trebuie să aplicăm soluții urgente”

Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, trage un semnal de alarmă după intrarea economiei românești în fenomenul de stagflație și recesiune tehnică.

„Ne aflăm acum într-un moment extrem de periculos în evoluția unei societăți capitaliste, în evoluția unei economii de piață, în care avem simultan recesiune sau stagnare economică la nivel anual. Avem inflație foarte mare și în ultima vreme s-a accentuat fenomenul șomajului”, a declarat senatorul Petrișor Peiu.

Potrivit acestuia, intervențiile brutale ale statului în economie au declanșat și amplificat fenomenul stagflației dat de inflația galopantă, scăderea consumului și creșterea ratei șomajului.

„Ce a declanșat această chestiune? O intervenție brutală și grosolană a statului prin creșterea nemăsurată a prețurilor la energie, simultan cu creșterea impozitelor de consum, TVA și accize”, a adăugat Petrișor Peiu.

Senatorul a prezentat soluțiile pe care AUR le propune pentru reechilibrarea economiei.

„Prima dintre ele, regenerarea consumului prin readucerea cotelor de TVA la nivelurile de dinainte de august 2025, 19% cota standard, 9% cota redusă.

Un impozit pe dividende mai mic decât impozitul pe veniturile salariale pentru a stimula antreprenorii. (…)

Al treilea element important. Trebuie să deblocăm financiar economia. Toate firmele care au de primit bani de la stat sau toate datoriile statului către firme să se transforme în credit fiscal.

A patra chestiune, toate contribuțiile datorate pentru timp redus de lucru, așa numitele contracte part-time, să fie proporționale cu timpul efectiv lucrat.

A cincea chestiune, pentru a ne concilia cu lipsa de susținere a populației. (…) Și atunci, pentru a reconcilia, ar trebui să avem o scutire de impozit pe locuința de domiciliu”, a explicat liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu.

Recomandarea video

Mediafax
Prima reacție a lui Bolojan după decizia CCR privind pensiile speciale: vom face demersurile pentru recuperarea banilor
Digi24
Moscova cere direct anularea deciziei NATO de la summitul din București. Ce înseamnă acest lucru
Cancan.ro
Cât va ține valul de ninsori și ger, de fapt. Cod roșu în Capitală și zăpadă de 50 de cm
Prosport.ro
FOTO. Transformarea Larisei Iordache. Cum arată după ce a născut
Adevarul
Confesiunile războinicului care conduce un grup de români în prima linie în Ucraina. „Lasă sechele, nu voi mai fi niciodată un civil normal”
Mediafax
Președintele Curții Supreme de Justiție anunță pentru Mediafax că sesizează instituțiile europene competente, după decizia CCR
Click
Singurele zodii cu noroc dublu în Noul An Chinezesc. Bani, iubire și oportunități neașteptate le bat la ușă. E anul ce le va aduce împliniri și câștiguri spectaculoase
Digi24
Reacție din AUR după ce Curtea Constituțională a aprobat tăierea pensiilor magistraților
Cancan.ro
Cel mai cunoscut primar din România și-a terorizat fosta soție: 'A oferit 50.000 de euro ca să-mi facă felul'
Ce se întâmplă doctore
O mai ții minte pe Ani Crețu din „Vacanța Mare”? Din ce câștigă bani Urinela la aproape 30 de ani de la celebrul serial românesc
Ciao.ro
Vedetele din România, surprinse în zăpadă. Unele au pus mâna pe lopată, altele s-au distrat în ger
Promotor.ro
2026: Cine trebuie să curețe locurile de parcare? Ce spune legea și cine riscă amendă
Descopera.ro
Descoperire ȘOC într-o peșteră din România
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA merge la psiholog: – Săptămâna viitoare vom lucra cu inconștientul
Descopera.ro
Mutații ADN au fost descoperite la copiii muncitorilor de la Cernobîl
CONTROVERSĂ MAE revine cu precizări, după ce Oana Țoiu a zis la Londra că „nu are nimic nou de spus”. „A fost deschiderea unei figuri de stil”
18:40
MAE revine cu precizări, după ce Oana Țoiu a zis la Londra că „nu are nimic nou de spus”. „A fost deschiderea unei figuri de stil”
SCANDAL Acuzații grave la adresa lui Zelenski de la fostul șef al Armatei Ucrainene: „Oamenii vor vota împotriva lui”
18:39
Acuzații grave la adresa lui Zelenski de la fostul șef al Armatei Ucrainene: „Oamenii vor vota împotriva lui”
SPORT Ilie Dobre comentează LIVE pe ProSport.ro meciul F. C. Voluntari – Steaua, joi, 19 februarie 2026, de la ora 17:30
18:26
Ilie Dobre comentează LIVE pe ProSport.ro meciul F. C. Voluntari – Steaua, joi, 19 februarie 2026, de la ora 17:30
VIDEO EXCLUSIV Conferința Europa Connect – România digitală: de la slogan la reforma reală a statului
18:22
Conferința Europa Connect – România digitală: de la slogan la reforma reală a statului
FLASH NEWS Va recupera sau nu România cele 230 mil. euro din PNRR după reforma pensiilor magistraților? Bolojan: „Va trebui să vedem dacă este posibil”
18:21
Va recupera sau nu România cele 230 mil. euro din PNRR după reforma pensiilor magistraților? Bolojan: „Va trebui să vedem dacă este posibil”
SPORT Ce cantonament a ales antrenoarea Iulia Becheru pentru ÎNOTĂTORUL Robert Badea. „Asta am căutat”
18:18
Ce cantonament a ales antrenoarea Iulia Becheru pentru ÎNOTĂTORUL Robert Badea. „Asta am căutat”

Cele mai noi

Trimite acest link pe