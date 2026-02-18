Trump anunță cele mai mari reduceri de taxe din istoria SUA

O postare oficială a Casei Albe pe platforma X anunță că președintele SUA Donald Trump a promulgat un pachet legislativ care prevede „cele mai mari reduceri de impozite din istoria Americii”.

Potrivit postării, noile măsuri includ emiliminarea impozitului pe bacșiș, pe ore suplimentare și pe contribuțiile la asigurările sociale.

„Președintele Trump a promulgat prin lege cele mai mari reduceri de taxe din istoria Americii.

Acestea includ fără impozit pe bacșiș, fără impozit pe ore suplimentare și fără impozit pe asigurările sociale – toate acestea le vor economisi bani americanilor în declarațiile lor fiscale chiar din acest an!”, transmite Casa Albă pe X.

