Curtea de Apel București se revoltă după decizia CCR pe legea pensiilor magistraților. „Consecințe dramatice asupra funcționării sistemului judiciar prin depopulare”

18 feb. 2026, 19:02, Actualitate
Miercuri, Curtea de Apel București a transmis o reacție în care își exprimă îngrijorarea față de decizia Curții Constituționale, în ce privește conformitatea proiectului de lege în domeniul pensiilor de serviciu ale magistraților cu Constituția. Conform instanței, decizia reprezintă un regres pentru independența justiției.

„Curtea de Apel București a luat act cu îngrijorare de decizia Curții Constituționale privind conformitatea Proiectului de lege în domeniul pensiilor de serviciu ale magistraților cu Constituția, aceasta semnificând un regres în statutul de independență. În acest context, salutăm și susținem poziția exprimată public de Consiliul Superior al Magistraturii, garantul independenței justiției, reafirmând atașamentul față de valorile europene și principiile statului de drept”, se arată în comunicatul Curții de Apel.

Curtea de Apel Bucuești mai atrage atenția că intervenția intempestivă a legii, adoptată fără o dezbatere reală și ignorând realitățile sistemului judiciar, o să producă dezechilibre majore în activitatea puterii judecătorești.

„Ignorând complet realitățile din instanțele judecătorești din perspectiva încărcăturii, a complexității și a deficitului major de resurse umane, puterea executivă a ales reconfigurarea arhitecturii constituționale prin ruperea echilibrului între puterile statului, singurul mecanism ce acționa ca un filtru în fața excesului de putere”, se arată în document.

Conform acesteia, noul act normativ va avea „consecințe dramatice asupra funcționării sistemului judiciar prin depopulare, afectând atât calitatea actului de justiție, cât și termenul rezonabil de soluționare a cauzelor”.

La ora actuală, judecătorii Curții de Apel București și ai instanțelor din circumscripție gestionează aproximativ o treime din volumul de activitate la nivel național. Indicatorii de eficiență și eficacitate reflectă eforturile constante depuse de întregul colectiv – judecători și grefieri – pentru realizarea actului de justiție.

Curtea mai subliniază că gestionarea eficientă a activității judiciare are nevoie de „măsuri de redimensionare a muncii prin normare”, astfel încât volumul de muncă să fie comparabil cu media europeană.

La ora actuală, România înregistrează un număr cvadrupul de cauze față de media europeană a dosarelor nou-intrate (8,42 față de 2,20).

„Intervenția abruptă a unor modificări de substanță în ceea ce privește statutul judecătorilor reclamă responsabilitatea și coeziunea puterii judecătorești ca ultim mecanism de respectare a independenței justiției, garanție a unui stat democratic”, se mai arată în comunicatul Curții de Apel București.

