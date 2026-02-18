Prima pagină » Știri externe » Germania vrea să scape de umbrela nucleară americană și să se bazeze pe francezi și britanici. Ce a declarat cancelarul Merz

18 feb. 2026, 19:35, Știri externe
Germania nu va construi propriile arme nucleare, dar cancelarul Friedrich Merz dorește discuții privind extinderea protecției nucleare franceze și britanice la Germania, similar cu umbrela nucleară a SUA în NATO.

Cancelarul german spune că discuțiile privind descurajarea nucleară purtate cu președintele francez Emmanuel Macron sunt deja în fază incipientă, potrivit Reuters.

Purtător de cuvânt al guvernului german: Nu căutăm să diminuăm rolul SUA

Germania nu caută să diminueze rolul SUA, a spus un purtător de cuvânt al guvernului german.

„Ținta discuțiilor este să explorăm cât de întărită poate fi cooperarea în descurajarea nucleară. Discuțiile sunt deja în stadiu foarte incipient.”, a spus acesta la o conferință de presă.

„Nu este vorba despre înlocuirea umbrelei SUA, ci a o suplimenta și întări. SUA joacă încă un rol central în descurajarea nucleară a NATO.”, a adăugat acesta.

Merz: Germania nu va fabrica arme nucleare, dar le-ar putea stoca pe cele franceze și britanice

Potrivit Defense News,  Germania nu urmărește să dețină un arsenal nuclear propriu, dar este interesată să incorporeze armele atomice ale Franței și Marii Britanii, a declarat cancelarul german Friedrich Merz.

„Nu vreau ca Germania să ia în considerare dezvoltarea armelor nucleare proprii. La fel și cu americanii, decizia finală rămâne în seama francezilor și britanicilor”, a spus cancelarul într-o emisiune de podcast.

Și acesta sugerează că Germania ar putea găzdui armele nucleare ale Franței și Marii Britanii. Cele două puteri dețin submarine cu lansatoare de rachete balistice ce pot transporta încărcătură nucleară pe distanțe lungi.

Merz: Vremurile s-au schimbat

Franța mai are și 50 de rachete de croazieră care pot fi lansate din aeronavele Rafale. Conform doctrinei nucleare actuale a NATO, Germania poate deține avioane F-35A fabricate de SUA și germanele Tornado ce pot transporta bombele nucleare ale SUA care sunt stocate în Germania.

Guvernul de la Berlin nu poate lansa detona armele nucleare ale SUA pe cont propriu.

„Vremurile s-au schimbat acum și aș dori să discutăm măcar oferta francezilor. În vremuri ca acestea, o ofertă din partea guvernului francez nu poate pur și simplu să rămână neexaminată.”, a spus Merz.

Merz a descris un parteneriat franco-german pentru arme nucleare ca o opțiune de lungă durată. Aceasta datează din vremea fostului președinte francez de Gaulle în anii 1960.

„Cred că acest dialog este important în sine, dar este important pentru că aceasta este modalitatea de a articula descurajarea nucleară într-o abordare holistică de apărare și securitate. Și aceasta este o modalitate de a crea convergență în abordarea noastră strategică și în cultura strategică dintre Germania și Franța”, a spus Macron.

Franța este, de asemenea, în discuții cu Suedia privind umbrela nucleară.

Sursa Foto: Shutterstock

