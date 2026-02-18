Marius Șumudică, despre Radu Petrescu și presupusele legături ale arbitrului cu FCSB. „Mi s-a întâmplat și mie”

Petrolul Ploiești – FC Argeș, 2-1, din etapa 27 a Superligii, a fost arbitrat de Radu Petrescu, dar acesta a anulat un gol valabil al argeșenilor.

Radu Petrescu a fost pus la zid și de Marius Șumudică pentru faza respectivă, „centralul” fiind criticat de mai multe personaje din fotbal, inclusiv de cei de la FC Argeș, președintele Dani Coman fiind vocal la adresa „fluierașului”.Apoi, acționarul Rapidului, Victor Angelescu, a dat de înțeles că arbitrul ar „face jocurile” pentru ca FCSB să ajungă în play-off.

Și președintele Comisiei Centrale a Arbitrilor Kyros Vassaras a recunoscut greșeala lui Radu Petrescu.

Marius Șumudică, despre Radu Petrescu și presupusele legături ale arbitrului cu FCSB

„Este cel mai disputat campionat, din punctul meu de vedere, mai ales la accederea în play-off. Adică foarte multe echipe cu șanse, de la etapă la etapă, unii își cresc șansele, alții le diminuează. Dacă unele echipe, gen Botoșani, Pitești, înainte, marea majoritate a microbiștilor și a oamenilor de fotbal spuneau că sunt în play-off, iată că în momentul de față sunt în pericol.

Celor de la Pitești…ce li s-a întâmplat este strigător la cer. Nu se poate așa ceva. Adică, nu, eu înțeleg până la un moment dat tot ceea ce se întâmplă, dar să scoți mingea din poartă și să faci o astfel de greșeală. Nu este prima oară când Radu Petrescu face lucruri de genul ăsta. Mi s-a întâmplat și mie pe Giulești, dacă vă aduceți aminte, am avut penalty clar contra FCSB-ului și nu mi s-a acordat.

Toată lumea a spus atunci, dar nu s-a luat nicio măsură și imediat a fost trimis să arbitreze în străinătate. Cred că de data asta ar trebui trimis să arbitreze în județeană. Nu știu dacă scos din arbitraj, dar asta nu este o greșeală. Adică e clar că e voit. Noi suntem din fotbal. Este o treabă care se face în momentul în care îți dai seama că ai comis o eroare sau ceva de genul ăsta și după aia vrei să o întorci și mingea, fiind în aer până să ajungă în duel sau în careul advers, tu fluieri.

Am trăit și eu lucruri de genul ăsta, de atâta timp în antrenorat. Dar ghinionul lui este că la faza respectivă s-a marcat un gol, un gol care ducea Piteștiul, din punctul meu de vedere, 99% îi ducea în play-off”, a declarat Marius Șumudică, la Fanatik.

„Te persiflează”

„Nu, nu știu dacă nu. Nu pot să afirm așa ceva. Nu știu. Eu am dat, de exemplu, un singur meci când pe mine… te persiflează, nu are niciun dialog cu tine. Deci este incredibil ca arbitru. Deci la meciul respectiv erau cornere clare, auturi în favoarea mea, le dădea invers, faulturi, penalty de două ori și la Burmaz și la Christensen în aceeași fază, nu mi-a dat…

FCSB este o echipă care anul ăsta a avut evoluții oscilante, dar care și-a câștigat, să zic așa, în mare măsură respectul multora prin ceea ce a făcut în Europa. Și atunci n-aș putea să vorbesc nici de cei care sunt acolo, de Gigi, de MM, de astea, că ar fi implicați în astfel de mizerii. Și nu cred. Nu cred că sunt implicați în așa ceva”, a mai spus antrenorul.