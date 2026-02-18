Prima pagină » Știri politice » Ilie Bolojan recunoaște că e posibil ca România să nu recupereze banii din PNRR, în ciuda adoptării pensiei magistraților: „Nu pot face speculații”

Ilie Bolojan recunoaște că e posibil ca România să nu recupereze banii din PNRR, în ciuda adoptării pensiei magistraților: „Nu pot face speculații”

Ruxandra Radulescu
18 feb. 2026, 19:11, Știri politice

Premierul Ilie Bolojan a declarat că adoptarea pensiei magistraților de către CCR nu garantează recuperarea sumei de 231 de milioane din PNRR suspendată de Comisia Europeană.

„Așa cum am spus și aseară am considerat că Guvernul a pregătit acest proiect ținând cont de toate regulile CCR și mă așteptam la o decizie a CCR. Faptul că această decizie a fost adoptată azi consider că este o decizie bună și corectă. Îndreaptă o nedreptate pe care toți românii au constatat-o. Se permite să continuăm demersurile PNRR să recuperăm suma de 231 de milioane de euro”, a declarat Bolojan la Antena 3.

Întrebat care sunt șansele, în procente, privind posibilitatea ca Guvernul să recupereze banii din PNRR, Ilie Bolojan a precizat că nu poate face speculații pe acest subiect.

„Nu pot face speculații pe această sumă. Ar fi păcat să pierdem acești bani. Nu m-aș hazarda să vin cu procente”, a mai adăugat premierul.

FOTO: Mediafax

Cele mai noi

