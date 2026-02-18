Dani Coman și-a aflat pedeapsa, după atacul FURIOS asupra lui Radu Petrescu. Ce a decis Comisia de Disciplină

Dani Coman a fost amendat pentru declarațiile dure la adresa lui Radu Petrescu, după ce FC Argeș a pierdut cu Petrolul.

Ploieștenii au câștigat cu 2-1, iar la 1-1, în minutul 86, argeșenii au avut anulat un gol, fără ca arbitrul Radu Petrescu să ofere un motiv clar, deși reușita piteștenilor era valabilă.

Cazul a fost judecat miercuri de Comisia de Disciplină, care l-a amendat cu 4.000 de lei și i-a dat avertisment lui Dani Coman.

Dani Coman și-a aflat pedeapsa, după atacul asupra lui Radu Petrescu

„ACS Petrolul 52 vs. ACS Campionii FC Argeș – Incidente – În temeiul art. 52.1.b din RD, cu aplicarea art. 12, 14 Bis și 15 din RD, se sancționează președintele clubului ACS Campionii FC Argeș, Dănuț Coman, cu avertisment și penalitate sportivă de 4.000 lei” notează Comisia de Disciplină.

La LPF, Dani Coman a declarat: „Le era dor celor de la LPF de mine și am venit să-i văd. Au fost niște discuții normale, mi-am expus punctul de vedere, vom vedea ce va fi. Mi se pare absolut normal să am un punct de vedere, le mulțumesc celor din Comisie că m-au acceptat.

Există transparență și mâine veți afla mai multe. Mâine se vor întâmpla mai multe. Am comunicat cu Vassaras doar prin intermediul email-ului și există bunăvoință, le mulțumesc pe această cale. Mâine mergem să ascultăm și noi.

Parcă nu mai sunt așa vehement la adresa lui Radu Petrescu. Mie îmi pare rău de el, îmi pare rău că are și el o familie, are și el părinți, îmi pare rău de orice om. Dar trebuie să înțeleagă și el că și noi muncim de un an de zile, și noi avem familii, iar o greșeală așa cum a făcut-o el îți poate distruge un întreg club și munca depusă”.

Dani Coman anunța că dacă va fi suspendat pentru declarațiile despre Radu Petrescu atunci se va retrage din fotbal.