Prima pagină » Sport » Dani Coman și-a aflat pedeapsa, după atacul FURIOS asupra lui Radu Petrescu. Ce a decis Comisia de Disciplină

Dani Coman și-a aflat pedeapsa, după atacul FURIOS asupra lui Radu Petrescu. Ce a decis Comisia de Disciplină

18 feb. 2026, 19:32, Sport
Dani Coman și-a aflat pedeapsa, după atacul FURIOS asupra lui Radu Petrescu. Ce a decis Comisia de Disciplină

Dani Coman a fost amendat pentru declarațiile dure la adresa lui Radu Petrescu, după ce FC Argeș a pierdut cu Petrolul.

Ploieștenii au câștigat cu 2-1, iar la 1-1, în minutul 86, argeșenii au avut anulat un gol, fără ca arbitrul Radu Petrescu să ofere un motiv clar, deși reușita piteștenilor era valabilă.

Cazul a fost judecat miercuri de Comisia de Disciplină, care l-a amendat cu 4.000 de lei și i-a dat avertisment lui Dani Coman.

Dani Coman și-a aflat pedeapsa, după atacul asupra lui Radu Petrescu

„ACS Petrolul 52 vs. ACS Campionii FC Argeș – Incidente – În temeiul art. 52.1.b din RD, cu aplicarea art. 12, 14 Bis și 15 din RD, se sancționează președintele clubului ACS Campionii FC Argeș, Dănuț Coman, cu avertisment și penalitate sportivă de 4.000 lei” notează Comisia de Disciplină.

La LPF, Dani Coman a declarat: „Le era dor celor de la LPF de mine și am venit să-i văd. Au fost niște discuții normale, mi-am expus punctul de vedere, vom vedea ce va fi. Mi se pare absolut normal să am un punct de vedere, le mulțumesc celor din Comisie că m-au acceptat.

Există transparență și mâine veți afla mai multe. Mâine se vor întâmpla mai multe. Am comunicat cu Vassaras doar prin intermediul email-ului și există bunăvoință, le mulțumesc pe această cale. Mâine mergem să ascultăm și noi.

Parcă nu mai sunt așa vehement la adresa lui Radu Petrescu. Mie îmi pare rău de el, îmi pare rău că are și el o familie, are și el părinți, îmi pare rău de orice om. Dar trebuie să înțeleagă și el că și noi muncim de un an de zile, și noi avem familii, iar o greșeală așa cum a făcut-o el îți poate distruge un întreg club și munca depusă”.

Dani Coman anunța că dacă va fi suspendat pentru declarațiile despre Radu Petrescu atunci se va retrage din fotbal.

Recomandarea video

Mediafax
Prima reacție a lui Bolojan după decizia CCR privind pensiile speciale: vom face demersurile pentru recuperarea banilor
Digi24
Moscova cere direct anularea deciziei NATO de la summitul din București. Ce înseamnă acest lucru
Cancan.ro
Călăul lui Gheorghe Chindriș, dezvăluiri uluitoare. Motivul pentru care tânărul de 26 de ani l-a ucis pe fostul director de la Cupru Min
Prosport.ro
FOTO. Transformarea Larisei Iordache. Cum arată după ce a născut
Adevarul
Confesiunile războinicului care conduce un grup de români în prima linie în Ucraina. „Lasă sechele, nu voi mai fi niciodată un civil normal”
Mediafax
Președintele Curții Supreme de Justiție anunță pentru Mediafax că sesizează instituțiile europene competente, după decizia CCR
Click
Singurele zodii cu noroc dublu în Noul An Chinezesc. Bani, iubire și oportunități neașteptate le bat la ușă. E anul ce le va aduce împliniri și câștiguri spectaculoase
Digi24
Reacție din AUR după ce Curtea Constituțională a aprobat tăierea pensiilor magistraților
Cancan.ro
Cât va ține valul de ninsori și ger, de fapt. Cod roșu în Capitală și zăpadă de 50 de cm
Ce se întâmplă doctore
Destinul a 'lucrat' pentru cele două handbaliste de la CSM București care și-au oficializat relația! Detalii neștiute despre Elizabeth Omoregie și Gabriela Moreschi
Ciao.ro
Vedetele din România, surprinse în zăpadă. Unele au pus mâna pe lopată, altele s-au distrat în ger
Promotor.ro
2026: Cine trebuie să curețe locurile de parcare? Ce spune legea și cine riscă amendă
Descopera.ro
Mormântul pierdut al Cleopatrei, posibil găsit?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA merge la psiholog: – Săptămâna viitoare vom lucra cu inconștientul
Descopera.ro
Oamenii de știință au găsit o cale de a urmări circulația apei pe planetă
FLASH NEWS Bolojan deschide un nou front cu PSD: impozitarea progresivă. „Acest lucru nu se poate face de pe o zi pe alta”
19:28
Bolojan deschide un nou front cu PSD: impozitarea progresivă. „Acest lucru nu se poate face de pe o zi pe alta”
ECONOMIE Trump anunță cele mai mari reduceri de taxe din istoria SUA
19:23
Trump anunță cele mai mari reduceri de taxe din istoria SUA
FLASH NEWS Ilie Bolojan recunoaște că e posibil ca România să nu recupereze banii din PNRR, în ciuda adoptării pensiei magistraților: „Nu pot face speculații”
19:11
Ilie Bolojan recunoaște că e posibil ca România să nu recupereze banii din PNRR, în ciuda adoptării pensiei magistraților: „Nu pot face speculații”
REACȚIE Curtea de Apel București se revoltă după decizia CCR pe legea pensiilor magistraților. „Consecințe dramatice asupra funcționării sistemului judiciar prin depopulare”
19:02
Curtea de Apel București se revoltă după decizia CCR pe legea pensiilor magistraților. „Consecințe dramatice asupra funcționării sistemului judiciar prin depopulare”
DIGITALIZARE Conturile social media cu parole generate de AI sunt în pericol. Pot fi sparte chiar și de hackeri cu computere vechi
18:45
Conturile social media cu parole generate de AI sunt în pericol. Pot fi sparte chiar și de hackeri cu computere vechi
ECONOMIE Reacția Comisiei Europene la votul CCR pe legea pensiilor magistraților. Ce spune executivul european despre banii blocați din PNRR
18:44
Reacția Comisiei Europene la votul CCR pe legea pensiilor magistraților. Ce spune executivul european despre banii blocați din PNRR

Cele mai noi

Trimite acest link pe