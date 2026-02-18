Bolojan deschide un nou front cu PSD: impozitarea progresivă. „Acest lucru nu se poate face de pe o zi pe alta”

Ilie Bolojan a expus la Antena 3 motivele pentru care a respins măsura impozitării progresive, propusă de PSD. Șeful Executivului a precizat că discuția despre modificarea sistemului depinde finalizarea procesului de digitalizare a ANAF.

„Acest lucru nu se poate face de pe o zi pe alta, nu din considerentă politice, ci obiective. Sistemul nostru gestionat de ANAF trebuie să-și finalizeze procesul de digitalizare, să pună în practică măsurile pentru a încasa veniturile de stat și a combate evaziunea fiscală. Abia după ce am stabilizat toate lucrurile, se poate discuta despre un sistem de impozitare sau altul”, a declarat Ilie Bolojan.

Bolojan a respins impozitarea progresivă propusă de PSD

Premierul Ilie Bolojan a respins marți, 18 februarie, propunerea PSD de a introduce impozitarea progresivă a salariilor românilor. Prim-ministrul a spus, la Digi24, că „nu este de actualitate un astfel de proiect”.

„Schimbarea sistemelor de impozitare nu se poate face de pe o zi pe alta, are nevoie cel puţin de un an de zile, în aşa fel încât să existe capacitatea finanţelor pentru a pune în practică orice fel de politică de schimbare a impozitării”, a declarat premierul.

„În ceea ce priveşte punctul meu de vedere, consider că în situaţia actuală, în condiţiile în care oricum avem o situaţie complicată din punct de vedere bugetar, în condiţiile în care avem modificări de legi, iar finanţele se concentrează pe combaterea evaziunii fiscale, pe încasarea taxelor, pe digitalizare, nu este de actualitate un astfel de proiect”, a subliniat premierul Bolojan.

FOTO: Mediafax

