Prima pagină » Sport » Dan Nistor a ajuns la 500 de meciuri în Superliga de fotbal! „Eram paznic la un hotel”

Dan Nistor a ajuns la 500 de meciuri în Superliga de fotbal! „Eram paznic la un hotel”

18 feb. 2026, 20:11, Sport
Dan Nistor a ajuns la 500 de meciuri în Superliga de fotbal! „Eram paznic la un hotel”
Galerie Foto 4

Dan Nistor, ajuns la 37 de ani, unul dintre cei mai cunoscuți fotbaliști din România, a bifat sâmbătă, la meciul U Cluj – Csikszereda, scor 4-1, prezența cu numărul 500 în Superliga.

Fotbalistul mai are un an de contract cu Universitatea Cluj, motiv pentru care va depăși recordul de 515 meciuri deținut de Ionel Dănciulescu.

Dan Nistor a ajuns la 500 de meciuri în Superliga de fotbal! „Eram paznic la un hotel”

Defalcat pe echipe, Dan Nistor are următoarele cifre în funcție de echipele din prima ligă: 177 de meciuri la Pandurii, 95 la Dinamo, 17 la CFR Cluj, 105 la CSU Craiova și 106 la „U” Cluj.

„M-am apucat de fotbal pe la 18-19 ani. Eram paznic la un hotel, iar niște vecini m-au luat la un meci, la o finală de Cupa României pe județ, la Pitești. Practic, de acolo am început fotbalul. Am văzut acel gazon verde și frumos.

Nici n-aveam ghete cu crampoane. Practic, am început dintr-o întâmplare. Nu erau vremurile de acum, cu atâtea posibilități. Părinții erau cu munca, erau grijulii și nu credeau că se poate ajunge aici.

Eu sunt născut la Câmpulung Muscel, dar am copilărit în Rucăr. Acolo am făcut și liceul. Apoi m-am mutat la Pitești. Am avut un cantonament la Băile Herculane și mi-au zis cei de la International Curtea de Argeș că începând de astăzi sunt jucătorul lor și că mă voi muta la Pitești.

Am semnat pe 5 ani și atunci a început urcușul meu în cariera de profesionist. Echipa era în Liga a 3-a, la vremea respectivă. Ulterior s-a făcut acea fuziune cu Pandurii. A dispărut International, iar Pandurii a rămăs în Liga 1.

Cine i-a schimbat cariera

Am avut o relație foarte bună cu dânsul (n.r. – antrenorul Marius Stoica). El mi-a schimbat postul în teren. Mulți mă vedeau mijlocaș lateral, dar el m-a băgat mijlocaș central.

A fost o trecere foarte rapidă la Liga 1. Impactul a fost mare, nefăcând nici junioratul. Am învățat să lovesc mingea singur pe stradă. A fost ceva nativ de la bunul Dumnezeu, urmat de foarte multă muncă. Am jucat numai fotbal, n-am făcut alte sporturi”, a declarat Dan Nistor, la Radio Sport Total FM.

Recomandarea video

Mediafax
Prima reacție a lui Bolojan după decizia CCR privind pensiile speciale: vom face demersurile pentru recuperarea banilor
Digi24
Moscova cere direct anularea deciziei NATO de la summitul din București. Ce înseamnă acest lucru
Cancan.ro
Călăul lui Gheorghe Chindriș, dezvăluiri uluitoare. Motivul pentru care tânărul de 26 de ani l-a ucis pe fostul director de la Cupru Min
Prosport.ro
FOTO. Transformarea Larisei Iordache. Cum arată după ce a născut
Adevarul
Confesiunile războinicului care conduce un grup de români în prima linie în Ucraina. „Lasă sechele, nu voi mai fi niciodată un civil normal”
Mediafax
Președintele Curții Supreme de Justiție anunță pentru Mediafax că sesizează instituțiile europene competente, după decizia CCR
Click
Singurele zodii cu noroc dublu în Noul An Chinezesc. Bani, iubire și oportunități neașteptate le bat la ușă. E anul ce le va aduce împliniri și câștiguri spectaculoase
Digi24
Reacție din AUR după ce Curtea Constituțională a aprobat tăierea pensiilor magistraților
Cancan.ro
Cât va ține valul de ninsori și ger, de fapt. Cod roșu în Capitală și zăpadă de 50 de cm
Ce se întâmplă doctore
Destinul a 'lucrat' pentru cele două handbaliste de la CSM București care și-au oficializat relația! Detalii neștiute despre Elizabeth Omoregie și Gabriela Moreschi
Ciao.ro
Vedetele din România, surprinse în zăpadă. Unele au pus mâna pe lopată, altele s-au distrat în ger
Promotor.ro
2026: Cine trebuie să curețe locurile de parcare? Ce spune legea și cine riscă amendă
Descopera.ro
Mormântul pierdut al Cleopatrei, posibil găsit?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA merge la psiholog: – Săptămâna viitoare vom lucra cu inconștientul
Descopera.ro
Oamenii de știință au găsit o cale de a urmări circulația apei pe planetă
FLASH NEWS Bolojan deschide un nou front cu PSD: impozitarea progresivă. „Acest lucru nu se poate face de pe o zi pe alta”
19:28
Bolojan deschide un nou front cu PSD: impozitarea progresivă. „Acest lucru nu se poate face de pe o zi pe alta”
ECONOMIE Trump anunță cele mai mari reduceri de taxe din istoria SUA
19:23
Trump anunță cele mai mari reduceri de taxe din istoria SUA
FLASH NEWS Ilie Bolojan recunoaște că e posibil ca România să nu recupereze banii din PNRR, în ciuda adoptării pensiei magistraților: „Nu pot face speculații”
19:11
Ilie Bolojan recunoaște că e posibil ca România să nu recupereze banii din PNRR, în ciuda adoptării pensiei magistraților: „Nu pot face speculații”
REACȚIE Curtea de Apel București se revoltă după decizia CCR pe legea pensiilor magistraților. „Consecințe dramatice asupra funcționării sistemului judiciar prin depopulare”
19:02
Curtea de Apel București se revoltă după decizia CCR pe legea pensiilor magistraților. „Consecințe dramatice asupra funcționării sistemului judiciar prin depopulare”
DIGITALIZARE Conturile social media cu parole generate de AI sunt în pericol. Pot fi sparte chiar și de hackeri cu computere vechi
18:45
Conturile social media cu parole generate de AI sunt în pericol. Pot fi sparte chiar și de hackeri cu computere vechi
ECONOMIE Reacția Comisiei Europene la votul CCR pe legea pensiilor magistraților. Ce spune executivul european despre banii blocați din PNRR
18:44
Reacția Comisiei Europene la votul CCR pe legea pensiilor magistraților. Ce spune executivul european despre banii blocați din PNRR

Cele mai noi

Trimite acest link pe