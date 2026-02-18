Dan Nistor, ajuns la 37 de ani, unul dintre cei mai cunoscuți fotbaliști din România, a bifat sâmbătă, la meciul U Cluj – Csikszereda, scor 4-1, prezența cu numărul 500 în Superliga.

Fotbalistul mai are un an de contract cu Universitatea Cluj, motiv pentru care va depăși recordul de 515 meciuri deținut de Ionel Dănciulescu.

Dan Nistor a ajuns la 500 de meciuri în Superliga de fotbal! „Eram paznic la un hotel”

Defalcat pe echipe, Dan Nistor are următoarele cifre în funcție de echipele din prima ligă: 177 de meciuri la Pandurii, 95 la Dinamo, 17 la CFR Cluj, 105 la CSU Craiova și 106 la „U” Cluj.

„M-am apucat de fotbal pe la 18-19 ani. Eram paznic la un hotel, iar niște vecini m-au luat la un meci, la o finală de Cupa României pe județ, la Pitești. Practic, de acolo am început fotbalul. Am văzut acel gazon verde și frumos.

Nici n-aveam ghete cu crampoane. Practic, am început dintr-o întâmplare. Nu erau vremurile de acum, cu atâtea posibilități. Părinții erau cu munca, erau grijulii și nu credeau că se poate ajunge aici.

Eu sunt născut la Câmpulung Muscel, dar am copilărit în Rucăr. Acolo am făcut și liceul. Apoi m-am mutat la Pitești. Am avut un cantonament la Băile Herculane și mi-au zis cei de la International Curtea de Argeș că începând de astăzi sunt jucătorul lor și că mă voi muta la Pitești.

Am semnat pe 5 ani și atunci a început urcușul meu în cariera de profesionist. Echipa era în Liga a 3-a, la vremea respectivă. Ulterior s-a făcut acea fuziune cu Pandurii. A dispărut International, iar Pandurii a rămăs în Liga 1.

Cine i-a schimbat cariera

Am avut o relație foarte bună cu dânsul (n.r. – antrenorul Marius Stoica). El mi-a schimbat postul în teren. Mulți mă vedeau mijlocaș lateral, dar el m-a băgat mijlocaș central.

A fost o trecere foarte rapidă la Liga 1. Impactul a fost mare, nefăcând nici junioratul. Am învățat să lovesc mingea singur pe stradă. A fost ceva nativ de la bunul Dumnezeu, urmat de foarte multă muncă. Am jucat numai fotbal, n-am făcut alte sporturi”, a declarat Dan Nistor, la Radio Sport Total FM.