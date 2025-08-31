PIEDONE a efectuat verificări la mai multe unități de învățământ pentru a se asigura că acestea sunt pregătite pentru a-i primi pe elevi (P)

Primăria Sectorului 5 anunță că, având în vedere că au mai rămas doar câteva săptămâni până când va începe anul școlar, edilul Vlad Popescu Piedone a efectuat verificări la mai multe unități de învățământ, pentru a se asigura că acestea sunt pregătite pentru a-i primi pe elevi.

Primarul Sectorului 5 a mers la mai multe grădinițe din Sectorul 5, printre care: Grădinița nr. 55 Floarea Soarelui, Grădinița nr. 269 și Grădinița nr. 54. Lucrările de reabilitare au fost finalizate și în cel mai scurt timp acestea vor fi dotate cu mobilier nou. Astfel, copiii înscriși la cele trei grădinițe se vor întoarce în clădiri modernizate, dotate la standarde europene.

„Vlad Popescu Piedone a verificat și stadiul lucrărilor de la Școala nr. 135 «Ștefan Cel Mare». Unitatea de învățământ are un nou corp de clădire, care va putea găzdui, în anul școlar 2025-2026, un număr suplimentar de aproximativ 200 de elevi. De asemenea, continuă și reabilitarea Școlii Gimnaziale »Grigore Tocilescu», iar primarul s-a arătat încrezător în ceea ce privește finalizarea lucrărilor”, transmite administrația locală, pe Facebook.

AUTORUL RECOMANDĂ: