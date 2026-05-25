(P)Infrastructură S5 a finalizat lucrările de pe strada Alexandriei

Infrastructură S5 S.A. continuă intervențiile de reparații și întreținere a infrastructurii rutiere, pentru îmbunătățirea condițiilor de circulație și creșterea siguranței în trafic.

Lucrările de pe Șoseaua Alexandriei, un tronson important și intens circulat, se apropie de finalizare.

Totodată, echipele au intervenit pe strada Șerbota, unde au fost realizate reparații locale pe suprafețe mai mari, precum și pe strada Ionescu Cristea, unde au fost remediate punctual zonele deteriorate.

„Aceste intervenții fac parte din eforturile constante de modernizare și întreținere a sectorului, pentru un spațiu urban mai sigur, mai funcțional și mai bine îngrijit.”

RECOMANDAREA AUTORULUI:

(P) Infrastructură 5: Lucrări de reparații finalizate pe străzile Prundului și Dobrun din Sectorul 5

(P) Infrastructură 5: Reparații locale ale carosabilului pe mai multe străzi din Sectorul 5