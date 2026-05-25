Prima pagină » Știri externe » Erdogan face pasul înapoi după revolta studenților din Istanbul. Una dintre cele mai cunoscute universități din Turcia rămâne deschisă

Erdogan face pasul înapoi după revolta studenților din Istanbul. Una dintre cele mai cunoscute universități din Turcia rămâne deschisă

Ionuț Stan
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne în Discover

Președintele turc Recep Tayyip Erdogan a renunțat la decizia controversată de închidere a unei importante universități private din Istanbul. Hotărârea vine după proteste ale studenților și profesorilor care au denunțat măsura drept una „nejustificată”.

Președintele turc, Recep Tayyip Erdogan, a revenit asupra unei decizii care a provocat un val de critici și proteste în mediul academic, anulând ordinul prin care o importantă universitate privată din Istanbul urma să fie închisă în timpul anului universitar.

Recep Tayyip Erdogan - Foto: Profimedia images

Recep Tayyip Erdogan – Foto: Profimedia images

Potrivit unui nou decret publicat în Monitorul Oficial de la Ankara, autoritățile au abrogat măsura anterioară care suspendase licența de funcționare a Universității Bilgi, una dintre cele mai cunoscute instituții private de învățământ superior din Turcia, scrie Timesofisrael.com.

Val de proteste ale studenților și profesorilor la Istanbul

Decizia inițială a stârnit reacții puternice în mediul universitar. Aproape o mie de studenți și cadre didactice s-au adunat duminică în fața campusului principal al Universității Bilgi din Istanbul pentru a cere redeschiderea instituției.

Sursa video -X/@dgbiletisim

Universitatea fusese închisă încă de vineri, iar protestatarii au considerat că motivele invocate de autorități sunt neclare și insuficient justificate.

„Vom rămâne aici până când universitatea își va redeschide ușile”, a declarat Emir Aydogan, sindicalist student participant la manifestație.

Decretul inițial făcea referire la o prevedere legislativă care permite suspendarea activității unei instituții private dacă „nivelul așteptat de educație și formare (…) este insuficient”. Explicația a fost însă contestată de studenți și profesori, care au considerat argumentul lipsit de fundament.

Universitatea Bilgi, fondată în 1996, găzduiește peste 20.000 de studenți turci și internaționali și este recunoscută pentru profilul său academic liberal și pentru cadrele universitare implicate în activitatea de cercetare.

Instituția este administrată, din anul trecut, de un administrator special, în contextul unor proceduri judiciare care vizează compania sa mamă.

Recomandarea autorului

Jerusalem Post: România, în fața unui „tsunami” de antisemitism. Cazul Șoșoacă și campaniile împotriva lui Vexler

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Avioanele viitorului prind contur: inteligența articifială învață să piloteze avioane și să comunice cu turnurile de control
11:20
Avioanele viitorului prind contur: inteligența articifială învață să piloteze avioane și să comunice cu turnurile de control
FLASH NEWS Marco Rubio temperează entuzismul unui posibil acord rapid SUA-Iran: „Dosarul nuclear nu se încheie în 72 de ore”
10:38
Marco Rubio temperează entuzismul unui posibil acord rapid SUA-Iran: „Dosarul nuclear nu se încheie în 72 de ore”
ENERGIE Axios: Prețul petrolului a scăzut sub 100 de dolari, însă criza energetică generată de blocada din Ormuz ar putea continua ani de zile
10:09
Axios: Prețul petrolului a scăzut sub 100 de dolari, însă criza energetică generată de blocada din Ormuz ar putea continua ani de zile
RĂZBOI Biroul OMS din Kiev, avariat în urma căderii fragmentelor provenite din interceptarea unor rachete rusești
10:06
Biroul OMS din Kiev, avariat în urma căderii fragmentelor provenite din interceptarea unor rachete rusești
JUSTIȚIE Revoltă într-o închisoare din Venezuela. Sute de deținuți dețin controlul și denunță „torturile” la care sunt supuși
09:59
Revoltă într-o închisoare din Venezuela. Sute de deținuți dețin controlul și denunță „torturile” la care sunt supuși
FILM Le Monde: Cristian Mungiu, cineastul „mai decorat decât un general sovietic” cucerește lumea filmului de la Cannes cu pelicula „Fjord”
09:41
Le Monde: Cristian Mungiu, cineastul „mai decorat decât un general sovietic” cucerește lumea filmului de la Cannes cu pelicula „Fjord”
Mediafax
Prețul unui kilogram de cireșe în 2026: surpriza șocantă din ultimul deceniu
Digi24
Își vând copiii ca să supraviețuiască: Alegerile imposibile pe care familiile au ajuns să le facă din cauza sărăciei
Cancan.ro
Românii care pot primi gratis panouri solare și baterii. Programul anunțat într-o localitate din România
Prosport.ro
Caz revoltător: o jucătoare, agresată de administratorul stadionului. „A intrat în vestiar peste noi în timp ce eram dezbrăcate, m-a îmbrâncit și m-a lovit cu pumnul în față”
Adevarul
Barajele abandonate care sufocă râurile României. Peste 600 de bariere inutile au fost demolate pe râurile Europei, în 2025
Mediafax
Manifestul secret despre AI care zguduie lumea: Papa trage un semnal de alarmă
Click
25 mai 1949, ziua în care comuniștii decid construirea Canalului Dunăre-Marea Neagră. Inițiativa construcției i-ar fi fost sugerată lui Gheorghe Gheorghiu-Dej chiar de către Stalin
Digi24
„Cum am reușit să înving NATO”: Un expert militar spune cum a condus armata Rusiei spre victorie într-o simulare de război
Cancan.ro
Câți bani a primit eliminata Maria Dumitru, de la Antena 1, pentru cele 17 săptămâni la Survivor
Ce se întâmplă doctore
Secretul lui Heidi Klum să ardă mai multe calorii, fără să meargă la sală. Cum se menține modelul la 52 de ani
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
VIDEO - Ce autonomie reală a obținut noul Skoda Kodiaq PHEV în România
Descopera.ro
Planul secret pentru revenirea lui Cuza la domnie
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Gheorghe: - Ioane, dacă eu m-aș însura cu soră-ta, noi doi ce-am fi?
Descopera.ro
Test de cultură generală. Ce este o secundă bisectă?

Cele mai noi

Trimite acest link pe