Președintele turc, Recep Tayyip Erdogan, a revenit asupra unei decizii care a provocat un val de critici și proteste în mediul academic, anulând ordinul prin care o importantă universitate privată din Istanbul urma să fie închisă în timpul anului universitar.

Potrivit unui nou decret publicat în Monitorul Oficial de la Ankara, autoritățile au abrogat măsura anterioară care suspendase licența de funcționare a Universității Bilgi, una dintre cele mai cunoscute instituții private de învățământ superior din Turcia, scrie Timesofisrael.com.

Val de proteste ale studenților și profesorilor la Istanbul

Decizia inițială a stârnit reacții puternice în mediul universitar. Aproape o mie de studenți și cadre didactice s-au adunat duminică în fața campusului principal al Universității Bilgi din Istanbul pentru a cere redeschiderea instituției.

Universitatea fusese închisă încă de vineri, iar protestatarii au considerat că motivele invocate de autorități sunt neclare și insuficient justificate.

„Vom rămâne aici până când universitatea își va redeschide ușile”, a declarat Emir Aydogan, sindicalist student participant la manifestație.

Decretul inițial făcea referire la o prevedere legislativă care permite suspendarea activității unei instituții private dacă „nivelul așteptat de educație și formare (…) este insuficient”. Explicația a fost însă contestată de studenți și profesori, care au considerat argumentul lipsit de fundament.

Universitatea Bilgi, fondată în 1996, găzduiește peste 20.000 de studenți turci și internaționali și este recunoscută pentru profilul său academic liberal și pentru cadrele universitare implicate în activitatea de cercetare.

Instituția este administrată, din anul trecut, de un administrator special, în contextul unor proceduri judiciare care vizează compania sa mamă.

