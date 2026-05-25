Gigi Becali a spus tot. Cine a făcut schimbările, de fapt, la primul meci al lui Marius Baciu la FCSB. „Întrebați-i pe ei!”

FCSB a trecut de FC Botoșani în barajul de calificare pentru Conference League, iar la finalul partidei Gigi Becali a recunoscut tot, scrie PROSPORT. Finanțatorul „roș-albaștrilor” a vorbit despre debutul lui Marius Baciu și a dezvăluit inclusiv cine a făcut schimbările, de fapt.

La pauza meciului, tabela arăta 1-1, iar pentru FCSB emoțiile erau mari, mai cu seamă că jocul nu dădea foarte multă încredere.

„George”, eroul FCSB

FCSB a fost condusă cu 1-0, a avut apoi 3-1, dar a fost egalată in extremis, câștigând după prelungiri. Sebastian Mailat (min. 14) a deschis scorul, pe contraatac, după ce a fost lansat de Zoran Mitrov. Egalarea a venit repede, din „ghiuleaua” expediată de Joao Paulo (min.20).

După pauză, camerunezul Joyskim Dawa (min. 53) a marcat cu capul, din corner, iar Florin Tănase (min. 69), din penalty. Oaspeții nu au cedat și au punctat prin Mailat (min. 77), de la 11 metri. În minutul 94, Bodișteanu a executat un corner, iar ucraineanul Kovtaliuk a marcat cu o lovitură de cap, trimițând meciul în prelungiri.

Gazdele au controlat jocul în cea mai mare parte a prelungirilor și au marcat golul victoriei prin „George” Popescu (min.107), care a driblat mai mulți adversari și a șutat la colțul lung.

Cine a făcut schimbările la pauză

La pauza întâlnirii, David Miculescu și Alexandru Stoian au fost înlocuiți cu Popescu și Mihai Toma. După meci, remarcă ProSport, Gigi Becali a spus cine a făcut schimbările, de fapt.

„Nu am gândit-o eu (n.r. – trecerea lui Cisotti vârf de atac). Nu aveau. Nu știu cum s-a întâmplat, nu am făcut eu schimbările. Probabil că nu aveau soluții să îl schimbe pe Stoian. Stoian nici nu a contat, Miculescu a cerut schimbare, de aici… Întrebați-i pe ei, nu am făcut eu schimbările. E altă formulă de echipă, mereu când jucam cu Stoian de la început el nu poate să ducă, mai ales un meci ca ăsta.

(n.r. – despre primul „11” cu Dinamo) Nu mă bag! Las omul să facă treabă. Dacă văd că merge treaba… Depinde cum văd ei. Credeți că, după o săptămână, eu sunt Mafalda? Nici nu am vorbit cu Baciu. Acum 3 zile am vorbit, cred. A vorbit și cu MM. Știa echipa, că nu sunt soluții. Mă bucur că au avut reacție după pauză. Au ieșit foarte motivați. Dacă ai soluții, te bagi. Nu avem bancă. Dacă aveam portar, ziceam că vreau să jucăm cu portar U21. Joci cu Stoian sau Toma, ce să faci? Echipa se știe, că nu ai soluții”, a declarat Gigi Becali.

Pentru FCSB urmează „finala”, cu Dinamo. Cine bate va merge în preliminariile Conference League. FCSB – Dinamo se joacă vineri, 28 mai, pe Stadionul „Arcul de Triumf”.

