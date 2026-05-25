Prima pagină » Actualitate » Gigi Becali a spus tot. Cine a făcut schimbările, de fapt, la primul meci al lui Marius Baciu la FCSB. „Întrebați-i pe ei!”

Gigi Becali a spus tot. Cine a făcut schimbările, de fapt, la primul meci al lui Marius Baciu la FCSB. „Întrebați-i pe ei!”

Gigi Becali a spus tot. Cine a făcut schimbările, de fapt, la primul meci al lui Marius Baciu la FCSB. „Întrebați-i pe ei!”
Gigi Becali a spus tot. Cine a făcut schimbările
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne în Discover

FCSB a trecut de FC Botoșani în barajul de calificare pentru Conference League, iar la finalul partidei Gigi Becali a recunoscut tot, scrie PROSPORT. Finanțatorul „roș-albaștrilor” a vorbit despre debutul lui Marius Baciu și a dezvăluit inclusiv cine a făcut schimbările, de fapt.

La pauza meciului, tabela arăta 1-1, iar pentru FCSB emoțiile erau mari, mai cu seamă că jocul nu dădea foarte multă încredere.

„George”, eroul FCSB

FCSB a fost condusă cu 1-0, a avut apoi 3-1, dar a fost egalată in extremis, câștigând după prelungiri. Sebastian Mailat (min. 14) a deschis scorul, pe contraatac, după ce a fost lansat de Zoran Mitrov. Egalarea a venit repede, din „ghiuleaua” expediată de Joao Paulo (min.20).

După pauză, camerunezul Joyskim Dawa (min. 53) a marcat cu capul, din corner, iar Florin Tănase (min. 69), din penalty. Oaspeții nu au cedat și au punctat prin Mailat (min. 77), de la 11 metri. În minutul 94, Bodișteanu a executat un corner, iar ucraineanul Kovtaliuk a marcat cu o lovitură de cap, trimițând meciul în prelungiri.

Gazdele au controlat jocul în cea mai mare parte a prelungirilor și au marcat golul victoriei prin „George” Popescu (min.107), care a driblat mai mulți adversari și a șutat la colțul lung.

Cine a făcut schimbările la pauză

La pauza întâlnirii, David Miculescu și Alexandru Stoian au fost înlocuiți cu Popescu și Mihai Toma. După meci, remarcă ProSport, Gigi Becali a spus cine a făcut schimbările, de fapt.

„Nu am gândit-o eu (n.r. – trecerea lui Cisotti vârf de atac). Nu aveau. Nu știu cum s-a întâmplat, nu am făcut eu schimbările. Probabil că nu aveau soluții să îl schimbe pe Stoian. Stoian nici nu a contat, Miculescu a cerut schimbare, de aici… Întrebați-i pe ei, nu am făcut eu schimbările. E altă formulă de echipă, mereu când jucam cu Stoian de la început el nu poate să ducă, mai ales un meci ca ăsta.

(n.r. – despre primul „11” cu Dinamo) Nu mă bag! Las omul să facă treabă. Dacă văd că merge treaba… Depinde cum văd ei. Credeți că, după o săptămână, eu sunt Mafalda? Nici nu am vorbit cu Baciu. Acum 3 zile am vorbit, cred. A vorbit și cu MM. Știa echipa, că nu sunt soluții. Mă bucur că au avut reacție după pauză.  Au ieșit foarte motivați. Dacă ai soluții, te bagi. Nu avem bancă. Dacă aveam portar, ziceam că vreau să jucăm cu portar U21. Joci cu Stoian sau Toma, ce să faci? Echipa se știe, că nu ai soluții”, a declarat Gigi Becali.

Pentru FCSB urmează „finala”, cu Dinamo. Cine bate va merge în preliminariile Conference League. FCSB – Dinamo se joacă vineri, 28 mai, pe Stadionul „Arcul de Triumf”.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Lovitură înainte de barajul FCSB – Botoșani. Starul echipei a primit o ofertă uriașă. Salariul este imens, dar jucătorul semnează cu o condiție

Mirel Rădoi explică eșecul FCSB din meciul cu FC Botoșani: „Aș fi zis că 200% nu pierdem”

Recomandarea video

Mediafax
Prețul unui kilogram de cireșe în 2026: surpriza șocantă din ultimul deceniu
Digi24
Își vând copiii ca să supraviețuiască: Alegerile imposibile pe care familiile au ajuns să le facă din cauza sărăciei
Cancan.ro
Românii care pot primi gratis panouri solare și baterii. Programul anunțat într-o localitate din România
Prosport.ro
Caz revoltător: o jucătoare, agresată de administratorul stadionului. „A intrat în vestiar peste noi în timp ce eram dezbrăcate, m-a îmbrâncit și m-a lovit cu pumnul în față”
Adevarul
Barajele abandonate care sufocă râurile României. Peste 600 de bariere inutile au fost demolate pe râurile Europei, în 2025
Mediafax
Manifestul secret despre AI care zguduie lumea: Papa trage un semnal de alarmă
Click
25 mai 1949, ziua în care comuniștii decid construirea Canalului Dunăre-Marea Neagră. Inițiativa construcției i-ar fi fost sugerată lui Gheorghe Gheorghiu-Dej chiar de către Stalin
Digi24
„Cum am reușit să înving NATO”: Un expert militar spune cum a condus armata Rusiei spre victorie într-o simulare de război
Cancan.ro
Câți bani a primit eliminata Maria Dumitru, de la Antena 1, pentru cele 17 săptămâni la Survivor
Ce se întâmplă doctore
Secretul lui Heidi Klum să ardă mai multe calorii, fără să meargă la sală. Cum se menține modelul la 52 de ani
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
VIDEO - Ce autonomie reală a obținut noul Skoda Kodiaq PHEV în România
Descopera.ro
Planul secret pentru revenirea lui Cuza la domnie
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Gheorghe: - Ioane, dacă eu m-aș însura cu soră-ta, noi doi ce-am fi?
Descopera.ro
Test de cultură generală. Ce este o secundă bisectă?
FLASH NEWS Avioanele viitorului prind contur: inteligența articifială învață să piloteze avioane și să comunice cu turnurile de control
11:20
Avioanele viitorului prind contur: inteligența articifială învață să piloteze avioane și să comunice cu turnurile de control
Gândul de Vreme Ploi, descărcări electrice și frig la sfârșit de mai. Unde se vor înregistra doar 4 grade Celsius. ANM, noi informații pentru Gândul
11:01
Ploi, descărcări electrice și frig la sfârșit de mai. Unde se vor înregistra doar 4 grade Celsius. ANM, noi informații pentru Gândul
FLASH NEWS Irineu Darău acuză nereguli la ADR: „Cheltuieli neeligibile. Reguli ignorate. Responsabilitate zero”
10:55
Irineu Darău acuză nereguli la ADR: „Cheltuieli neeligibile. Reguli ignorate. Responsabilitate zero”
FLASH NEWS Marco Rubio temperează entuzismul unui posibil acord rapid SUA-Iran: „Dosarul nuclear nu se încheie în 72 de ore”
10:38
Marco Rubio temperează entuzismul unui posibil acord rapid SUA-Iran: „Dosarul nuclear nu se încheie în 72 de ore”
ENERGIE Axios: Prețul petrolului a scăzut sub 100 de dolari, însă criza energetică generată de blocada din Ormuz ar putea continua ani de zile
10:09
Axios: Prețul petrolului a scăzut sub 100 de dolari, însă criza energetică generată de blocada din Ormuz ar putea continua ani de zile
RĂZBOI Biroul OMS din Kiev, avariat în urma căderii fragmentelor provenite din interceptarea unor rachete rusești
10:06
Biroul OMS din Kiev, avariat în urma căderii fragmentelor provenite din interceptarea unor rachete rusești

Cele mai noi

Trimite acest link pe