Pentru prima dată în istoria Concursului Internațional George Enescu, semifinalele secțiunilor instrumentale – Violoncel, Vioară și Pian – se vor desfășura în format play & conduct, una dintre noutățile majore ale ediției 2026. Cei șase semifinaliști ai fiecărei secțiuni vor avea de trecut o probă care depășește interpretarea solistică tradițională: vor cânta alături de Orchestra de Cameră Radio și, în același timp, vor asigura conducerea artistică a ansamblului, fără dirijor.

Semifinalele vor avea loc la Ateneul Român, pe 5 septembrie – Violoncel, 11 septembrie – Vioară și 17 septembrie – Pian, iar fiecare dintre ele va fi structurată în două părți.

În prima parte, programată de la ora 10:00, semifinaliștii vor interpreta repertoriu reprezentativ din creația camerală a lui George Enescu. Accesul publicului la această parte este gratuit. De la ora 16:00 urmează una dintre marile noutăți ale ediției: proba play & conduct, în care fiecare concurent devine deopotrivă solist și lider muzical al Orchestrei de Cameră Radio.

În formatul play & conduct, solistul preia și responsabilitatea conducerii artistice a orchestrei. El interpretează propria partitură și, simultan, trebuie să comunice ansamblului viziunea sa asupra lucrării. Prin gest, privire, respirație, mișcare și felul în care construiește fraza muzicală, semifinalistul trebuie să creeze coerență între propria interpretare și răspunsul orchestrei.

Este o probă de virtuozitate, dar mai ales una de maturitate muzicală, capacitate de comunicare și leadership artistic. Concurentul este evaluat nu doar prin calitatea interpretării solistice, ci și prin capacitatea de a conduce un ansamblu și de a construi împreună cu acesta o interpretare coerentă.

Construcția repertoriului face ca semifinala să testeze două ipostaze complementare ale aceluiași muzician.

La Violoncel, în prima parte, concurenții vor interpreta Sonata nr. 2 în do major pentru violoncel și pian op. 26 de George Enescu. În proba play & conduct, fiecare semifinalist va interpreta, ca solist și conducător artistic al orchestrei, unul dintre cele două concerte pentru violoncel de Joseph Haydn: Concertul nr. 1 în do major sau Concertul nr. 2 în re major.

La Vioară, semifinaliștii vor interpreta mai întâi una dintre cele două sonate enesciene prevăzute în repertoriu: Sonata nr. 2 în fa minor op. 6 sau Sonata nr. 3 în la minor op. 25, „în caracter popular românesc”. În partea a doua, vor conduce Orchestra de Cameră Radio din postura de solist, interpretând unul dintre Concertele nr. 3, 4 sau 5 pentru vioară și orchestră de Wolfgang Amadeus Mozart.

La Pian, prima parte este dedicată tot creației lui George Enescu: fiecare concurent va interpreta una dintre lucrările prevăzute în regulament – Suita nr. 2 în re major op. 10, Sonata nr. 1 în fa diez minor op. 24 sau Sonata nr. 3 în re major op. 24. În proba play & conduct, semifinaliștii vor interpreta și conduce unul dintre Concertele nr. 20, 21 sau 23 pentru pian și orchestră de Wolfgang Amadeus Mozart.

Alegerea repertoriului clasic pentru această probă nu este întâmplătoare. În Haydn și Mozart, relația dintre solist și orchestră este extrem de transparentă: echilibrul, precizia, respirația comună și capacitatea de a construi împreună discursul muzical devin imediat perceptibile.

Formatul aduce și o dimensiune spectaculoasă pentru public. În decursul semifinalei, spectatorii vor putea observa cum aceeași orchestră răspunde unor personalități muzicale diferite. Fiecare dintre cei șase concurenți va trebui să își construiască propria relație cu Orchestra de Cameră Radio și să îi transmită propria viziune asupra lucrării interpretate. Astfel, semifinala devine un exercițiu viu de comunicare muzicală.

Orchestra de Cameră Radio va evolua alături de Adrian Iliescu, concertmaestru invitat pentru semifinala de Violoncel, Deborah Nemțanu, concertmaestru invitat pentru semifinala de Vioară, și Sebastian Câșleanu, concertmaestru invitat pentru semifinala de Pian.

Introducerea formatului play & conduct se înscrie în tema ediției 2026 a Concursului Internațional George Enescu, „În căutarea excelenței”, și extinde sensul ideii de performanță artistică urmărite într-o competiție internațională. Dincolo de tehnică și virtuozitate, un mare interpret trebuie să poată asculta, comunica, inspira și construi muzica împreună cu ceilalți.

Din cei maximum 50 de concurenți admiși în prima etapă a fiecărei secțiuni instrumentale, 12 vor avansa în etapa a doua, șase vor ajunge în semifinală și numai trei se vor califica în finală.

Semifinalele Concursului Internațional George Enescu 2026, la Ateneul Român

Sâmbătă, 5 septembrie – Violoncel

Vineri, 11 septembrie – Vioară

Joi, 17 septembrie – Pian

Ora 10:00: Partea I – repertoriu George Enescu – intrare liberă

Ora 16:00: Partea a II-a – play & conduct, alături de Orchestra de Cameră Radio – acces pe bază de bilet.

Biletele sunt disponibile online, pe platforma de ticketing Eventim.ro, precum și în format fizic, în librăriile Cărturești și Humanitas din întreaga țară. Studenții, elevii și profesorii școlilor și universităților de muzică din toată țara beneficiază de acces gratuit în baza legitimației școlare și de serviciu, în limita locurilor disponibile.

De asemenea, persoanele cu handicap alături de însoțitorii lor beneficiază de acces gratuit în limita locurilor disponibile, conform legii.

Organizatorii nu își asumă responsabilitatea pentru biletele și abonamentele achiziționate de pe alte platforme de ticketing neoficiale.

Programul complet al Concursului Internațional George Enescu 2026 este disponibil pe website-ul oficial al competiției: https://festivalenescu.ro/ro/concursul-international-george-enescu/evenimente

Concursul Internațional George Enescu este un eveniment desfășurat sub Înaltul Patronaj al Președintelui României

Proiect cultural finanțat de Guvernul României prin Ministerul Culturii

Organizator: ARTEXIM

Co-organizator: FUNDAȚIA ART PRODUCTION

Official Broadcaster: Societatea Română de Televiziune prin TVR 1, TVR Info, TVR Cultural

Co-producători: Societatea Română de Radiodifuziune prin Radio România Muzical, Primăria Municipiului București prin ARCUB – Centrul Cultural al Municipiului București

Parteneri principali: Rompetrol – KMG International, BRD – Groupe Société Générale, BRD Asset Management, LEXUS

Parteneri: Purcari, One United Properties, L’Or, Mobexpert, Nazurro Aqua, Senia Music

Cu sprijinul: Flavours, Althaus, Sanador, Eventim, Paradigma Film, Chrominance, Atelier Interesart, SAS Team, Conan PR, InterContinental AthéNéE Palace Bucharest by IHG, Ibis Styles

Parteneri instituționali: Universitatea Națională de Muzică București, Filarmonica George Enescu, Uniunea Compozitorilor și Muzicologilor din România, Comisia Națională a României pentru UNESCO, Ministerul Afacerilor Externe, Institutul Cultural Român, Institutul Italian de Cultură din București, Institutul Cervantes, Institutul Goethe, Forumul Austriac, Muzeul Național George Enescu, Archetarium, Colegiul Național de Arte Dinu Lipatti, Colegiul Național de Muzică George Enescu, Centrul Național de Artă Tinerimea Română, Compania Națională Poșta Română, Romfilatelia, Facultatea de Istorie – Universitatea București, Compania Națională Aeroporturi București, Asociația Culturală Play, Asociația Artiștilor Lutieri din România, Filarmonica Lyra – George Cavadia Brăila, Teatrul Național de Operă și Balet Oleg Danovski din Constanța, Colegiul Național de Arte Regina Maria din Constanța, Filarmonica Arad, Filarmonica Mihail Jora Bacău, Filarmonica de Stat Transilvania Cluj Napoca, Filarmonica Oltenia Craiova, Filarmonica Moldova Iași, Filarmonica de Stat Oradea, Filarmonica Pitești, Filarmonica Paul Constantinescu Ploiești, Filarmonica Ion Dumitrescu Râmnicu Vâlcea, Filarmonica de Stat Dinu Lipatti Satu Mare, Filarmonica de Stat Sibiu, Filarmonica Banatul Timișoara, Orchestra Națională de Cameră din Chișinău, Romanian Chamber Orchestra

Parteneri pentru incluziune: Fundația Cartea Călătoare, Asociația Climb Again, Fundația Farmecul Tăcerii, Asociația Kinetobebe, Fundația Motivation România, Fundația Special Olympics România

Partener juridic: Țuca Zbârcea & Asociații