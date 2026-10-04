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Polonia și România spun „pas” Ucrainei și anunță că au ajuns la limita maximă de transport a grânelor, în ciuda insistențelor Kievului

Polonia și România spun „pas” Ucrainei și anunță că au ajuns la limita maximă de transport a grânelor, în ciuda insistențelor Kievului
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Polonia și România au anunțat oficial că au ajuns la limita maximă a capacității de transport și nu mai pot mări volumul de cereale ucrainene care le tranzitează șoselele. Răspunsul celor două state a venit ca un refuz direct la apelul Kievului, care a solicitat anterior Uniunii Europene și statelor vecine extinderea rutelor alternative din cauza blocadei rusești prelungite la Marea Neagră.

Ucraina are nevoie să scoată din țară zeci de tone de cereale, în timp ce atacurile asupra porturilor și navelor de transport continuă pentru a treia lună în porturile de la Marea Neagră. Kievul estimează că, dacă restricțiile actuale privind tranzitul cerealelor persistă, peste 35 de milioane de tone de produse agricole vor rămâne blocate în țară în acest sezon.

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Cu speranța că poate obține un rezultat, ministrul Agriculturii ucrainean, Taras Vîșotski, a mers săptămâna aceasta la Bruxelles pentru a face un apel către omologii europeni. Potrivit acestuia, Ucraina are nevoie să exporte mai multe produse agricole prin Europa, precum și de 1,1 miliarde de euro pentru a acoperi costurile de transport mai mari. Fără acest sprijin, fermierii ucraineni nu vor mai putea însămânța în sezonul următor, ceea ce va agrava și mai mult problema.

„Dacă situația rămâne așa până în primăvară, ar putea însemna o scădere chiar și de 35-40% a suprafeței plantate”, a spus ministrul Agriculturii ucrainean

Două dintre țările cu cea mai vitală infrastructură pentru creșterea capacității de transport maritim și depozitare, Polonia și România, au declarat că nu mai pot sau nu vor face nimic pentru a ajuta.

Rețelele feroviare, rutiere și capacitățile de la portul Constanța sunt deja utilizate la maximum, a precizat oficialul român. De asemenea, Tánczos Barna a subliniat că „nu putem dubla numărul de trenuri, de drumuri, de căi ferate și capacitățile portuare. Asta este situația”. În plus, nivelul scăzut al Dunării îngreunează și mai mult transportul pe apă.

Excesul de cereale ucrainene, combinat cu nivelul scăzut al Dunării suprasolicită deja porturile României și împiedică fermierii români să își vândă propriile produse. „Interesul pentru propriii noștri fermieri rămâne o prioritate”, a declarat Tánczos Barna, ministrul agriculturii din România, pentru POLITICO.

Fermierii români și cei polonezi exercită presiuni uriașe asupra guvernelor lor deoarece se tem că un aflux și mai mare de produse ucrainene ieftine le va destabiliza piețele interne, le va bloca logistica și le va reduce veniturile în perioada următoare. Ucraina reprezintă o amenințare mare la adresa mijloacelor de trai ale fermierilor europeni. Chiar înainte de bombardarea infrastructurii de transport a Ucrainei de la Marea Neagră, Polonia, Slovacia și Ungaria au interzis importurile de cereale ucrainene.

Întrucât Rusia și Ucraina fac schimb de bombe în Marea Neagră, peste 17% din cerealele comercializate la nivel mondial ar putea fi afectate de scăderea exporturilor din ambele țări, potrivit unui raport recent al Consiliului pentru Relații Externe. „Numărul persoanelor aduse în foamete acută de actuala criză de la Marea Neagră ar putea depăși toate victimele înregistrate pe câmpurile de luptă în războiul Rusia-Ucraina”, avertizează raportul.

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