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Primele imagini cu trapperul Ian cu momentul reținerii. Încătușat, artistul a fost surprins în timp ce este condus la mașina poliției

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În spațiul public au fost publicate primele imagini cu trapperul Ian, cu momentul reținerii sale. Artistul a fost surprins în timp ce era condus, încătușat, la mașina poliției. În drum spre vehicul, artistul nu a răspuns la nicio întrebare care i-a fost adresată.

Trapperul Ian a fost întrebat, de mai multe persoane aflate la fața locului: „Vă pare rău ce ați făcut?”. Artistul nu a oferit, în schimb, nicio declarație. A fost condus la mașina poliției, încătușat, fără să adreseze vreo replică jurnaliștilor aflați la secție. Imaginile cu momentul reținerii au fost publicate pe Facebook de către Marian Ceaușescu.

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Trapperul Ian, gest controversat în timpul concertului de la Arenele Romane. Ce a făcut pe scenă în văzul tuturor

Trapperul Ian, gest controversat în timpul concertului de la Arenele Romane. Sursă foto: Instagram

„A fost retinut pentru 24 de ore trapperul Ian, pe numele său real Anghel Bogdan Georgian, în vârstă de 29 de ani, a avut un gest controversat în timpul concertului de la Arenele Romane, pentru infractiunea de Ultrajul contra bunelor maniere (art 375)”, a notat Marian Ceaușescu pe Facebook.

Trapperul Ian a fost reținut pentru 24 de ore

Vă reamintim că trapperul Ian, pe numele real Anghel Bogdan Georgian, a fost chemat la poliție pentru verificări și audieri, după gestul controversat de la Arenele Romane. Artistul a fost surprins pe 2 octombrie, în timpul concertului, în timp ce își făcea nevoile pe scenă. Gestul a stârnit reacții și a fost criticat inclusiv de alți artiști.

Momentul în care Ian părea să urineze pe scena de la Arenele Romane s-a viralizat pe rețelele sociale. Gestul a stârnit reacții în rândul fanilor și al artiștilor. Tzancă Uraganu și Jador s-au numărat printre cei care l-au criticat, iar reacțiile pot fi văzute AICI.

Poliția s-a sesizat din oficiu, în urma imaginilor apărute în mediul online. Trapperul a fost chemat la secție pentru audieri și verificări, iar în urma incidentului, a fost reținut pentru 24 de ore.

Sursă video: Facebook Ceaușescu Marian

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