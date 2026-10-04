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Vizită în Ucraina sub alerte de raid aerian. Mesajul lui Merz de la Kiev: „Domnule Putin, opriți acest război fără sens! Suntem gata de discuții”.

Vizită în Ucraina sub alerte de raid aerian. Mesajul lui Merz de la Kiev: „Domnule Putin, opriți acest război fără sens! Suntem gata de discuții”.
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Cancelarul Germaniei Friedrich Merz, aflat duminică în vizită la Kiev, i-a cerut lui Vladimir Putin să înceteze atacurile asupra Ucrainei și să demonstreze că este disponibil pentru negocieri. Mesajul transmis de șeful guvernului german a venit în contextul în care capitala Ucrainei a fost atacată de drone chiar în timpul prezenței sale la Kiev.

Alături de Volodimir Zelenski într-o vizită la Academia Națională de Științe a Ucrainei, care a fost avariată săptămâna aceasta, Friedrich Merz i-a cerut lui Putin să oprească atacurile asupra civililor și să vină la masa discuțiilor.

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„Domnule Putin, opriți acest război fără sens! Suntem gata de discuții, suntem gata să vorbim unii cu alții despre încheierea acestui război. Dar aceste atacuri barbare asupra populației civile din Ucraina trebuie să înceteze”, a declarat cancelarul german.

Aflat lângă clădirea avariată a Academiei Naționale de Științe, cancelarul a declarat că atacuri precum cel care a avut loc luni asupra acestei instituții demonstrează clar lipsa de sens a acestui război.

„Un atac asupra Academiei de Științe din Kiev, în mijlocul orașului, la doar câteva sute de metri de ambasada Germaniei. Și în această dimineață, într-o duminică liniștită, o alarmă de raid aerian la Kiev. Acestea sunt crime de război comise zilnic aici”, a remarcat Merz.

Călătoria lui Merz în capitala Ucrainei are loc la doar o zi după ce Rusia le-a cerut, pentru a doua oară, diplomaților și cetățenilor străini să părăsească Kievul și a avertizat cu privire la viitoarele „atacuri de represalii masive” asupra Kievului și altor orașe ucrainene.

Cancelarul german nu a călătorit singur, ci a fost însoțit de o importantă delegație economică și politică. Printre aceștia s-a aflat ministrul german al Economiei, Katherina Reiche, și zece directori executivi ai unor companii germane mari din sectorul apărării și energiei.

Discuțiile directe cu Zelenski s-au axat pe sprijinul militar imediat, refacerea infrastructurii energetice avariate de bombardamentele rusești și cooperarea industrială pe termen lung. Potrivit surselor DPA, Germania intenționează să își asume angajamente față de Ucraina privind sprijinul financiar și militar, inclusiv prin furnizarea de mii de drone interceptoare și accelerarea producției cu rază lungă de acțiune.

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