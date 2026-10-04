Trapperul Ian, pe numele său real Anghel Bogdan Georgian, de 29 de ani, a fost invitat să se prezinte la secție în vederea efectuării de verificări și audieri, după gestul controversat de la Arenele Romane. Vineri, 2 octombrie, în timpul concertului, artistul a fost surprins, în văzul tuturor, în timp ce își făcea nevoile într-un colț al scenei. Gestul a fost condamnat de mai multe persoane, inclusiv de alți cântăreți.

Momentul cu trapperul Ian, în timp ce părea să urineze într-o parte a scenei, la Arenele Romane, s-a viralizat la scurt timp pe diverse rețele de socializare. În spațiul public au apărut reacții atât din partea mai multor fani de-ai artistului, cât și din lumea muzicii românești. Printre cei care au criticat gestul trapperului s-au numărat Tzancă Uraganu și Jador – detalii AICI. Mai multe imagini cu gestul controversat sunt AICI.

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Ian și Azteca au dat startul turneului național prin concertul susținut vineri, 2 octombrie, la Arenele Romane din București. Cei doi urmează să concerteze și în alte orașe din țară: Iași, Craiova, Cluj-Napoca, Brașov și Timișoara.

Trapperul Ian, chemat la secție să dea explicații după incidentul de la Arenele Romane

Gestul lui Ian, în schimb, a ajuns și în atenția autorităților. În acest sens, potrivit unui comunicat al Direcției Generale de Poliție a Municipiului București (DGPMB), polițiștii s-au sesizat din oficiu, iar trapperul a fost chemat la secție, în vederea efectuării de verificări și audieri.

„Având în vedere imaginile apărute în spațiul public cu privire la comportamentul unui bărbat, în contextul unui eveniment public desfășurat în Capitală, facem următoarele precizări: În urma imaginilor apărute în mediul online, polițiștii din cadrul Secției 14 Poliție s-au sesizat din oficiu cu privire la săvârșirea unei fapte susceptibile a întruni elementele constitutive ale infracțiunii de ultraj contra bunelor moravuri. În urma verificărilor efectuate, polițiștii au identificat persoana în cauză, aceasta fiind invitată la sediul Secției 14 Poliție, în vederea efectuării de verificări și audieri. În continuare, polițiștii din cadrul Secției 14 Poliție efectuează cercetări pentru stabilirea cu exactitate a tuturor împrejurărilor în care s-a produs evenimentul și pentru dispunerea măsurilor legale care se impun, sub supravegherea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 4. Precizăm că, pe parcursul cercetărilor, sunt respectate toate drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de lege”, a transmis DGPMB.

Sursă foto: Instagram, captură video Youtube, Cancan