Prețul cerut de ANAF pentru „epava” unui Mercedes-Benz S350 din 2003.

19 feb. 2026, 17:56, Diverse
Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Timișoara, prin intermediul AJFP Timiș, vinde la licitație un Mercedes Benz S350 Matic 220.

Cât costă limuzina avariată vândută de ANAF

Licitația este programată pentru data de 11 martie 2026, la ora 14:00, în Timișoara.

Fiscul vinde un autoturism marca Mercedes-Benz, model 2003 – licitația a I-a.

Mașina este un Mercedes-Benz MATIC 220 SAAAA50, N067K1, an fabricație 2003, combustibil benzină, capacitate cilindrică 3.724 cmc, serie șasiu WDB2200871A376292, număr de înmatriculare TM17ELG, cu seriile/indicativele N467173, AAMF1E3311CB8E4, T00763530M.

ANAF precizează, desigur, că mașina este avariată și nu se află în stare de funcționare. Prețul de pornire al licitației este de 1.641 de lei + TVA. Cel mai probabil, Mercedes-ul va fi cumpărat pentru piese.

Informații suplimentare pot fi consultate pe site-ul ANAF – Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Timișoara, la secțiunea „Licitații și anunțuri – Valorificări prin licitație a bunurilor sechestrate”.

Cei interesați pot obține detalii suplimentare la sediul instituției din Timișoara, str. Gheorghe Lazăr nr. 9B, cam. 107, etaj I, sau la numărul de telefon 0256/259.410.

