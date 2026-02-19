Prețul cerut de ANAF pentru „epava” unui Mercedes-Benz S350 din 2003.
Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Timișoara, prin intermediul AJFP Timiș, vinde la licitație un Mercedes Benz S350 Matic 220.
Licitația este programată pentru data de 11 martie 2026, la ora 14:00, în Timișoara.
Fiscul vinde un autoturism marca Mercedes-Benz, model 2003 – licitația a I-a.
Mașina este un Mercedes-Benz MATIC 220 SAAAA50, N067K1, an fabricație 2003, combustibil benzină, capacitate cilindrică 3.724 cmc, serie șasiu WDB2200871A376292, număr de înmatriculare TM17ELG, cu seriile/indicativele N467173, AAMF1E3311CB8E4, T00763530M.
ANAF precizează, desigur, că mașina este avariată și nu se află în stare de funcționare. Prețul de pornire al licitației este de 1.641 de lei + TVA. Cel mai probabil, Mercedes-ul va fi cumpărat pentru piese.
Informații suplimentare pot fi consultate pe site-ul ANAF – Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Timișoara, la secțiunea „Licitații și anunțuri – Valorificări prin licitație a bunurilor sechestrate”.
Cei interesați pot obține detalii suplimentare la sediul instituției din Timișoara, str. Gheorghe Lazăr nr. 9B, cam. 107, etaj I, sau la numărul de telefon 0256/259.410.
