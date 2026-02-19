Ofri Arad debutează la FCSB. „E două clase peste Șut”

Ofri Arad va juca primul său meci la FCSB cu Metaloglobus în etapa 28 a Superligii, luni, 23 februarie, de la ora 20:00.

Impresarul care l-a transferat la echipa roș-albastră a spus că israelianul e mai bun ca Șut, pe care-l înlocuiește la FCSB, și a povestit cum era formația lui Gigi Becali să rateze mutarea, fotbalistul fiind în discuții și cu o echipă din China.

Mijlocașul Ofri Arad a venit liber de contract la FCSB și a avut nevoie de o lună să fie apt fizic fiindcă nu a mai jucat din noiembrie și a avut o accidentare.

Ofri Arad debutează la FCSB

„L-am prins la mustață! Era gata să semneze cu o echipă din China. Acolo cerea salariu cam 1,5 milioane de dolari. Sunt totuși alți bani la ei. Dar uite că am acționat și am reușit să perfectăm transferul…Eu zic că va intra în repriza a doua, nu au de ce să îl forțeze prea mult cu Metaloglobus și va juca și în meciul de la Arad cu siguranță. El are calitate chiar dacă e doar la 80% din punct de vedere fizic. Am vorbit cu el și abia așteaptă să debuteze. Nu știu cum o să joace că e acolo și Joao Paulo”, a spus impresarul Antoniu Stoian, la Fanatik.

„Eu zic că Ofri Arad e două clase peste Șut din toate punctele de vedere! Ca viziune de joc, inteligență și nivel. E altceva. O să vedeți. Vă veți convinge singuri. Eu nu am niciun interes să îl laud. (n.r. e o soluție și ca fundaș central?) Nu prea. A jucat foarte puțin fundaș central. El se simte bine acolo în fața apărării, ori un număr 8, să fie un mijlocaș box to box”, a mai declarat agentul de jucători.

Din spusele acestuia, Ofri Arad nu va fi afectat în cazul în care Gigi Becali îl critică: „Nu o să aibă probleme. Mai ales că nu înțelege limba și nu citește presa. El e profesionist, fotbalul nu e chiar așa simplu. Domnul Becali vede doar așa că vede un jucător și vrea ca Messi să câștige toate meciurile. Să aibă puțină răbdare și se va convinge. Bagă bani și e de apreciat pentru asta. Ofri are și el nevoie de câteva meciuri să se lege niște relații de joc”.