Pe imaginile de la finalul Consiliului Păcii, președintele României Nicușor Dan a fost surprins cum se îndreaptă hotarât spre liderul de la Casa Albă, Donald Trump. Nicușor Dan i-a strâns mâna, a încercat să inițieze o discuție, dar a fost oprit de un bărbat cu cască în ureche, care asigura spațiul din jurul președintelui SUA. Acesta a pus mâna discret pe Dan, suficient ca președintele României să revină în poziția sa.

După ce Donald Trump l-a numit „prim-ministrul României” pe Nicușor Dan, șeful statului a fost umilit încă o dată la Consiliul Păcii.

La finalul întâlnirii, în cadrul căreia Dan a vorbit despre lucrurile pe care România le poate oferi în ceea ce privește reconstrucția Fâșiei Gaza, Donald Trump a stat la dispoziția invitaților săi pentru câteva minute.

La un moment dat, chiar înainte ca Trump să plece de pe scenă, președintele României s-a strecurat din dreapta, pe lângă Jared Kushner, ginerele președintelui american.

Președintele României i-a strâns mâna lui Trump, a încercat să inițieze o discuție, dar a fost oprit de un bărbat cu cască în ureche, care pare a fi de la Secret Service. Acesta a pus mâna pe Nicușor Dan și l-a îndepărtat.

Nicușor Dan vrea să reconstruiască sistemul de ambulanțe, pompieri, justiție, poliție și administrație din Fâșia Gaza

Președintele Nicușor Dan a ținut un scurt discurs în fața lui Donald Trump și a altor lideri mondiali prezenți la Consiliul pentru Pace, pe tema reconstrucției Fâșiei Gaza.

Șeful Statului a prezentat modul în care România poate contribui la ajutarea civililor din Fâșia Gaza și a reconstruicției teritoriului devastat de război.

„În primul rând, în ceea ce privește problema umanitară, putem crește numărul de zboruri în regiune pentru a prelua copii bolnavi și a-i trata în spitalele din România, am făcut-o deja și o putem face pentru 1.000 de copii și 4.000 de membrii ai familiei.

Avem o expertiză bună în ceea ce privește infrastructura sistemului de urgențe, cum ar fi ambulanțe și autovehiculele speciale și putem ajuta la reconstruirea acestui sistem și dona echipamente. În al treilea rând, oferim deja burse școlare elevilor palestinieni și putem extinde acest program. Putem de asemenea să reconstruim și să mobilăm școlile din Gaza.

Putem reconstrui instituțiile cum ar fi Poliția, instituțiile de justiție, de administrație publică. Am făcut asta și în alte părți ale lumii.

Avem relații bune atât cu poporul israelian, cât și cu cel palestinian. Deci puteți conta pe noi”, a conchis liderul de la Cotroceni.

Prima reuniune a Consiliului pentru Pace, o inițiativă a preşedintelui american Donald Trump, s-a desfășurat joi, 19 februarie, la Washington. În discursul de deschidere a evenimentului, cel de-al 47-lea președinte american l-a numit pe Dan „prim-ministru” al României, adăugând și că poporul român este „fantastic”. Totodată, liderul de la Casa Albă a sugerat că o decizie privind Iranul ar putea fi luată în următoarele 10 zile, susținând și că țara din Orientul Mijlociu nu poate avea arme nucleare. Mai mult, „Consiliul Păcii va supraveghea aproape în totalitate Organizația Națiunilor Unite”, a anunțat Trump.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Președintele Nicușor Dan s-a văzut cu președintele Donald Trump înainte de începerea Consiliului Păcii. Nicușor Dan a primit o șapcă roșie. Cu câteva minute înainte de începerea ședinței, a apărut cu ea în tribună

Ședința inaugurală a Consiliului Păcii s-a încheiat. Nicușor Dan a vorbit 2 minute și 9 secunde, a dat mâna cu Trump și a primit o șapcă. Vedeți principalele declarații ale președintelui Trump