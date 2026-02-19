Viktor Orban și Milei, președintele Argentinei, s-au distrat, s-au amuzat și au cântat împreună în pauzele de la Consiliul Păcii. Imagini de senzație

Viktor Orban și Javier Milei s-au distrat împreună la Consiliul Păcii. Cei doi lideri național-conservatori au râs copios și au fredonat o melodie cântată de Elvis Presley derulată dinainte de începerea conferinței inaugurale ținută de președintele american Donald Trump.

Președintele Nicușor Dan, care a reprezentat România în calitate de „observator”, s-a pozat cu liderul argentinian, cunoscut ca un politician libertarian și anarho-capitalist ce a redus considerabil birocrația din Argentina. Milei și Orban sunt apropiați ai președintelui american Donald Trump.

Viktor Orban a fost singurul lider UE prezent în calitate de „membru” la Consiliul de Pace

La discursul ținut pe durata ceremoniei inaugurale a Consiliului de Pace, premierul maghiar Viktor Orban a transmis „aprecierea poporului ungar” pentru eforturile lui Trump în direcția păcii la nivel global.

Premierul, care s-a opus în ultimii patru ani acordării ajutoarelor militare Kievului și a respins aderarea accelerată a Ucrainei la Uniunea Europeană, de teama escaladării conflictului cu Rusia, a afirmat că „Ungaria este singura țară reprezentată la cel mai înalt nivel dintre membrii fondatori din Uniunea Europeană” la Consiliul de Pace.

„Știm cu toții că acest război nu ar fi izbucnit dacă președintele Trump s-ar fi aflat atunci în funcție. Revenirea președintelui Trump la conducere oferă însă o mare șansă de a intensifica eforturile pentru pace, nu doar în Gaza, ci și în Ucraina”, a spus Viktor Orban.

Javier Milei și-a exprimat la rândul său susținerea pentru planul de pace și reconstrucție a Fâșiei Gaza în următorii 10 ani și a lăudat noua arhitectură a relațiilor internaționale propusă de Trump.

