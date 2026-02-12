Prima pagină » Diverse » Prim-Viceguvernatorul BNR transmite că aderarea la OCDE poate aduce României un plus de până la 1% din PIB

Prim-Viceguvernatorul BNR transmite că aderarea la OCDE poate aduce României un plus de până la 1% din PIB

Bianca Dogaru
12 feb. 2026, 11:24, Diverse
Prim-Viceguvernatorul BNR transmite că aderarea la OCDE poate aduce României un plus de până la 1% din PIB

Integrarea României în OCDE ar putea crește economia cu aproximativ 0,8-1% din PIB, spune Leonardo Badea, prim-viceguvernatorul BNR, potrivit qmagazine

Acesta explică faptul că aderarea, așteptată în acest an, nu este doar un succes diplomatic, ci o șansă pentru reforme reale în economie.

„Integrarea în OCDE oferă României un cadru de referință robust pentru măsuri structurale care pot aduce un plus de creștere potențială de aproximativ 0,8% – 1% din PIB, dar aceasta depinde de capacitatea instituțională de a internaliza aceste standarde și de a menține un mediu macroeconomic predictibil, capabil să transforme încrederea investitorilor în capital productiv pe termen lung”, a explicat Badea

Ce ar însemna concret:

  • Costuri mai mici pentru împrumuturile statului
  • Încredere mai mare din partea investitorilor
  • Posibilă îmbunătățire a ratingului de țară
  • Mai multe investiții străine
Oficialul BNR avertizează că avantajele depind de aplicarea reală a reformelor. Dacă schimbările rămân doar pe hârtie, efectele pozitive vor fi limitate.
„Pentru o mai bună înțelegere, este necesar să subliniem că aceste beneficii nu sunt derivate automat din actul aderării, ci sunt endogene calității politicilor publice promovate. Dinamica pozitivă este condiționată de menținerea sustenabilității finanțelor publice, pentru a capitaliza pe seama dobânzilor scăzute. Există riscul ‘reformelor de fațadă’, unde modificările legislative nu sunt urmate de o schimbare în funcționarea a administrației, iar implementarea reală a standardelor de guvernanță corporativă în companiile de stat și digitalizarea administrației sunt eforturi care trebuie să continue după momentul festiv al primirii în organizație’, a mai transmis Badea.
Statutul de membru OCDE ar transmite un semnal de stabilitate și seriozitate economică.
„Și, nu în ultimul rând, obținerea pentru România a statutului de membru ca urmare a încheierii procesului (pe care o dorim cât mai curând) va permite consolidarea poziției în discuțiile internaționale și va sprijini obiectivul mai extins de convergență cu economiile avansate”.
AUTORULR RECOMANDĂ:

Recomandarea video

Mediafax
Carrefour își vinde magazinele! Frații Pavăl de la Dedeman vor prelua operațiunile retailerului 
Digi24
Țara europeană care votează limitarea populației la 10 milioane. Planul extremei drepte care ar putea rupe acordurile cu UE
Cancan.ro
Acuzații dure la andresa Antena 1 după ce Zmărăndescu & soția au fost salvați pentru a 5-a oară de la eliminare: 'Cum este posibil ca producătorii să favorizeze în asemenea hal o echipă?'
Prosport.ro
FOTO. Una dintre cele mai frumoase sportive a trădat SUA pentru China! A ales să concureze la Jocurile Olimpice pentru țara părinților nu pentru țara ei natală
Adevarul
Primele imagini cu fiul lui Ramzan Kadîrov după accidentul în care a fost implicat. Adam, vizibil schimbat
Mediafax
Investiție uriașă. Un startup va investi 1,2 miliarde de euro în centre de date și modele AI
Click
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o adevărată comoară. Cu cât se vinde în 2026
Digi24
Două țări au devenit, peste noapte, un obstacol în calea noilor sancțiuni ale UE împotriva petrolului rusesc
Cancan.ro
Mașina condusă de Sorin Iacob pe drumul morții avea cameră pe bord. Motivul ireal pentru care singura proba-cheie nu poate fi folosită 😲
Ce se întâmplă doctore
Amalia Năstase, de nerecunoscut după ce a pierdut lupta cu kilogramele în plus! Ce dietă strictă urmează
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Promotor.ro
Ninsori timp de 11 zile în România: șoferii, avertizați privind drumurile afectate
Descopera.ro
Misterul apei de pe Marte: Ce au descoperit oamenii de știință?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O femeie goală pușcă primește în casă curierul. Îl duce în dormitor şi...
Descopera.ro
Test de cultură generală. Ce erau ziguratele din Mesopotamia antică?

Cele mai noi

Trimite acest link pe