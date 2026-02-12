Prim-Viceguvernatorul BNR transmite că aderarea la OCDE poate aduce României un plus de până la 1% din PIB

Integrarea României în OCDE ar putea crește economia cu aproximativ 0,8-1% din PIB, spune Leonardo Badea, prim-viceguvernatorul BNR, potrivit qmagazine.

Acesta explică faptul că aderarea, așteptată în acest an, nu este doar un succes diplomatic, ci o șansă pentru reforme reale în economie.

„Integrarea în OCDE oferă României un cadru de referință robust pentru măsuri structurale care pot aduce un plus de creștere potențială de aproximativ 0,8% – 1% din PIB, dar aceasta depinde de capacitatea instituțională de a internaliza aceste standarde și de a menține un mediu macroeconomic predictibil, capabil să transforme încrederea investitorilor în capital productiv pe termen lung”, a explicat Badea

Ce ar însemna concret:

Costuri mai mici pentru împrumuturile statului

Încredere mai mare din partea investitorilor

Posibilă îmbunătățire a ratingului de țară

Mai multe investiții străine

Oficialul BNR avertizează că avantajele depind de aplicarea reală a reformelor. Dacă schimbările rămân doar pe hârtie, efectele pozitive vor fi limitate.

„Pentru o mai bună înțelegere, este necesar să subliniem că aceste beneficii nu sunt derivate automat din actul aderării, ci sunt endogene calității politicilor publice promovate. Dinamica pozitivă este condiționată de menținerea sustenabilității finanțelor publice, pentru a capitaliza pe seama dobânzilor scăzute. Există riscul ‘reformelor de fațadă’, unde modificările legislative nu sunt urmate de o schimbare în funcționarea a administrației, iar implementarea reală a standardelor de guvernanță corporativă în companiile de stat și digitalizarea administrației sunt eforturi care trebuie să continue după momentul festiv al primirii în organizație’, a mai transmis Badea.

Statutul de membru OCDE ar transmite un semnal de stabilitate și seriozitate economică.

„Și, nu în ultimul rând, obținerea pentru România a statutului de membru ca urmare a încheierii procesului (pe care o dorim cât mai curând) va permite consolidarea poziției în discuțiile internaționale și va sprijini obiectivul mai extins de convergență cu economiile avansate”.

