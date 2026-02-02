Prima pagină » Economie » BNR: Ce se întâmplă cu rezervele internaționale de valute plus aur ale României

BNR: Ce se întâmplă cu rezervele internaționale de valute plus aur ale României

02 feb. 2026, 14:40, Economie
Rezervele internaţionale ale României, valute plus aur, au crescut în ianuarie cu 3 miliarde euro faţă de decembrie 2025, însumând 80 miliarde euro. Rezervele valutare au fost de aproape 66 miliarde euro. 

Rezervele  valutare la Banca Naţională a României (BNR) au crescut în luna ianuarie cu 1 miliard de euro, respectiv de la 64,8 miliarde euro la 31 decembrie 2025 la 65,8 miliarde euro.

„În cursul lunii au avut loc următoarele operaţiuni: intrări de 4.796 milioane euro, reprezentând modificarea rezervelor minime în valută constituite de instituţiile de credit la BNR; alimentarea conturilor Ministerului Finanţelor; alimentarea contului Comisiei Europene şi altele; ieşiri de 3.784 milioane euro, reprezentând modificarea rezervelor minime în valută constituite de instituţiile de credit la BNR; plăţi de rate şi dobânzi în contul datoriei publice denominate în valută şi altele”, se arată în comunicatul BNR.

Potrivit instituției, în cursul lunii ianuarie 2026, au intrat în rezerve de 4,79 miliarde euro, reprezentând:

  • modificarea rezervelor minime în valută constituite de instituţiile de credit la BNR;
  • alimentarea conturilor Ministerului Finanţelor;
  • alimentarea contului Comisiei Europene şi altele.

Pe de altă parte, au avut loc ieşiri de 3,78 miliarde euro, ca modificare a rezervelor minime în valută constituite de instituţiile de credit la BNR, plăţi de rate şi dobânzi în contul datoriei publice denominate în valută şi altele.

Nivelul rezervei de aur s-a menţinut la 103,6 tone

În altă ordine de idei, nivelul rezervei de aur s-a menţinut la 103,6 tone. În condiţiile evoluţiilor preţurilor internaţionale, valoarea acesteia s-a situat la 14,2 miliarde euro. În total, rezervele internaţionale ale României (valute plus aur) la 31 ianuarie 2026 au însumat 80 miliarde euro, faţă de 77 miliarde euro la 31 decembrie 2025.

Plăţile scadente în luna februarie 2026 în contul datoriei publice denominate în valută, directe sau garantate de Ministerul Finanţelor, însumează circa 1,25 miliarde euro.

