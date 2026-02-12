230 de milioane de euro, în pericol după amânarea deciziei pe pensiile speciale la CCR. Guvernul așteaptă anunțul oficial privind pierderea banilor

Este o chestiune de zile ca ea să vină, spune purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, referindu-se la scrisoarea prin care Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) ar urma să fie anunțat oficial de către Comisia Europeană de pierderea a peste 230 de milioane de euro.

Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, a fost întrebată joi dacă MIPE a primit oficial scrisoarea din partea Comisiei Europene cu privire la pierderea a peste 230 de milioane de euro.

„Nu, deocamdată MIPE nu a primit această scrisoare de la Comisia Europeană, dar sigur este, în principiu, o chestiune de zile ca ea să vină. Pentru că cele două luni din momentul 28 noiembrie au expirat și atunci sigur că asta este etapa procedurală imediat următoare. Când va fi trimisă și când va fi primită această scrisoare la nivelul MIPE, vom comunica”, a declarat Ioana Dogioiu.

Referitor la ce răspuns se așteaptă, purtătorul de cuvânt al Executivului a precizat: „După cum știm foarte bine, fără reforma, care deocamdată nu a trecut de Curtea Constituțională, jalonul nu este considerat îndeplinit”.

Ea a subliniat că „din punctul de vedere al Guvernului s-au depus absolut toate dirigențele pentru îndeplinirea acestui jalon, dar dincolo de asta nu mai ține de decizia Guvernului”.

Judecătorii CCR au amânat pentru a cincea oară decizia privind pensiile speciale

Judecătorii Curții Constituționale au amânat, miercuri, pentru a cincea oară să ia o decizie cu privire la pachetul de legi care privesc pensiile speciale ale magistraților.

„​Având în vederea cererea de întrerupere a deliberărilor pentru studierea documentelor depuse de autorul sesizării în data de 10 februarie2026, în temeiul dispozițiilor art.57 și art.58 alin.(3) din Legea nr.47/1992, Curtea Constituțională a decis amânarea pronunțării asupra obiecției de neconstituționalitate a Legii pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu pentru data de 18 februarie 2026″, se arată în comunicatul transmis de CCR.

