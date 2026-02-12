Sâmbăta Morților 2026. Ce trebuie să faci și ce alimente poți împărți

Moșii de iarnă sau Sâmbăta Morților reprezintă una dintre cele mai importante zile de pomenire a celor trecuți la cele veșnice în calendarul ortodox. În 2026, Moșii de iarnă se vor celebra pe 14 februarie.

Sâmbăta Morților este o zi cu o mare încărcătură spirituală, fiind consacrată rugăciunii și faptelor de milostenie săvârșite pentru sufletele celor adormiți. În această zi, care anul acesta se comemorează pe 14 februarie, credincioșii duc la biserică daruri și oferă pomană în semn de respect, iubire și recunoștință față de cei care au trecut în neființă.

Moșii de iarnă sunt prăznuiți în sâmbăta dinaintea începerii Postului Paștelui. În această zi, în toate bisericile ortodoxe se săvârșește Sfânta Liturghie, urmată de slujba de pomenire a morților (parastas).

La slujbă, preoții citesc pomelnicele cu numele celor adormiți, iar credincioșii se roagă pentru iertarea păcatelor și odihna sufletelor acestora, notează csid.ro.

Credincioșii obișnuiesc să pregătească coșuri pentru a fi sfințite la biserică, dar și pachete de pomană pe care le oferă persoanelor nevoiașe sau membrilor comunității. În aceste pachete, care sunt în număr impar, cinci, șapte sau nouă — cifre considerate aducătoare de binecuvântare, se pun mere, covrigi și pâine.

De asemenea, în pachetele date de pomană se mai pot pune dulciuri și apă sau suc. În unele zone, pachetele sunt completate cu sarmale, plăcintă cu brânză sau orez cu lapte. Se poate pune și un bănuț, considerat simbol al prosperității și al norocului.

Gestul milosteniei aduce binecuvântare atât celui care oferă, cât și celui care primește, conform tradiției populare.