Diagnosticul dur primit de la medici de o femeie care credea este doar obosită. Veștile i-au dat viața peste cap

Pentru o femeie care crede că este doar obosită vizita la medic i-a schimbat complet viața. A primit un diagnostic dur, iar acum ea a venit să povestească prin ce a trecut în ultima perioadă.

Potrivit publicației britanice The Mirror, aparenta oboseală s-a dovedit a fi un adevărat coșmar pentru Georgiana Haywood, de 30 de ani.

Boala de care suferea Georgiana

Ea a descoperit într-un mod absolut incredibil faptul că suferă de o boală cruntă. S-a dus la doctor acuzând stări constante de oboseală, iar veștile primite pur și simplu au înspăimântat-o.

Tânăra mămică din Marea Britanie a crezut că starea de rău pe care o simțea era cauzată de nopțile nedormite din cauza copilului. După ce a făcut mai multe investigații de specialitate, medicul de familie i-a recomandat să facă și o biopsie, iar temerile lui, din păcate, s-au adeverit. Georgiana a descoperit că are noduli în zona sânilor, fiind diagnosticată cu tumori canceroase.

Ca să elimine orice risc, femeia a luat o decizie dureroasă: intervenție chirurgicală pentru o mastectomie.

Vorbind cu jurnaliștii de la Mirror, ea a povestit că inițial a simțit o umflatură în zona sânilor și câteva furnicături în același loc, dar nu a băgat de seamă. Acum, Georgina îndeamnă toate femeile să își facă investigații amănunțite la sâni cu regularitate, pentru a preveni orice risc.

„În zona în care se afla nodulul simțeam o senzație de furnicătură și mă mânca puțin. De asemenea, mă simțeam obosită, dar am pus asta pe seama maternității.

Am o fetiță de doi ani și mă trezeam de mai multe ori pe noapte să o alăptez, așa că nu i-am dat importanță. Întrerupsesem alăptarea cu șase luni înainte de a descoperi nodulul, așa că mă gândeam că poate era doar asta și că lucrurile se stabilizaseră și apăruse ceva legat de alăptare”, a povestit ea.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Povestea de viață a unei femei din Marea Britanie care a fost SALVATĂ de la moarte de cățelușa ei. „A mirosit cancerul la sân”

O britanică a fost condamnată după ce și-a păcălit iubitul că are CANCER ca să-și mărească sânii. Ce sumă fabuloasă a primit pentru „tratament”