A murit pictorul Guillermo Monroy Becerril la 102 ani. A fost discipol al Fridei Kahlo

Doliu în lumea artiștilor plastici. Pictorul Guillermo Monroy Becerril la vârsta de 102 ani. A fost discipol al Fridei Kahlo şi asistent al lui Diego Rivera. El s-a stins din viață în locuința sa din orașul Cuernava, Morelos.
Guillermo Monroy Becerril, muralist și gravor mexican, s-a stins din viață la vârsta de 102 ani, în casa din Cuernava, Morelos. A fost membru al grupului de artişti cunoscut sub numele de „Los Fridos”.
„Morelos îşi ia rămas-bun de la un mare artist: Guillermo Monroy Becerril, muralist excepţional, discipol al Fridei Kahlo şi asistent al lui Diego Rivera, a cărui viaţă şi operă au fost legate de pilonii artei mexicane”, a scris Guvernul statului într-un mesaj pe reţelele sociale, potrivit
