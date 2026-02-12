A murit pictorul Guillermo Monroy Becerril la 102 ani. A fost discipol al Fridei Kahlo

Doliu în lumea artiștilor plastici. Pictorul Guillermo Monroy Becerril la vârsta de 102 ani. A fost discipol al Fridei Kahlo şi asistent al lui Diego Rivera. El s-a stins din viață în locuința sa din orașul Cuernava, Morelos.

Guillermo Monroy Becerril, muralist și gravor mexican, s-a stins din viață la vârsta de 102 ani, în casa din Cuernava, Morelos. A fost membru al grupului de artişti cunoscut sub numele de „Los Fridos”.

„Morelos îşi ia rămas-bun de la un mare artist: Guillermo Monroy Becerril, muralist excepţional, discipol al Fridei Kahlo şi asistent al lui Diego Rivera, a cărui viaţă şi operă au fost legate de pilonii artei mexicane”, a scris Guvernul statului într-un mesaj pe reţelele sociale, potrivit

Guillermo Monroy Becerril a absolvit Şcoala Naţională de Pictură, Sculptură şi Gravură La Esmeralda;

A fost discipol al Fridei Kahlo şi asistent al lui Diego Rivera;

Pictorul primise în 2024 Medalia de Aur în Arte Frumoase (arte vizuale);

A fost luptător de stânga;

Opera lui a putut fi văzută în multe state europene, precum și în Chile, Rusia și SUA. Opera a fost expusă la Galeria de Artă Plastică Mexicană, la Muzeul Anahuacalli, la Muzeul Casa Estudio Diego Rivera şi Frida Kahlo, arată Stiripesurse.ro, care citează agenţia EFE.

