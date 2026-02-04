Prima pagină » Actualitate » BNR, avertisment despre documentul care circulă cu sigla instituției. Ce spune banca centrală 

04 feb. 2026, 18:49, Actualitate
sursa foto: Mediafax

Banca Națională a Românei a venit cu un avertisment cu privire la un document fals care circulă online și care este atribuit instituției. 

Materialul respectiv poartă sigla BNR și folosește nume reale ale reprezentanților băncii. Potrivit Mediafax, BNR nu a emis un astfel document și cere publicului să nu îl distribuie. 

Banca Națională a României atrage atenția asupra unui document fals care circulă în online 

Documentul intitulat „Pericol crescut privind siguranța juridică – Procură cu autoritate totală” care circulă în spațiul online, datat 04.02.2026 și purtând sigla instituției, reprezintă un fals, spune instituția. 

Banca Națională a României nu a emis, semnat sau aprobat un asemenea document. Instituția nu are atribuții legale privind emiterea de avertismente referitoare la acte notariale sau procuri. 

Folosirea abuzivă a siglei și a numelor din BNR 

Instituția avertizează că, deși în cuprinsul documentului sunt utilizate funcții și nume reale ale unor structuri și reprezentanți ai BNR (Leonardo Badea, Prim-viceguvernator BNR), dar și sigla, antetul sau datele de contact reale ale BNR, folosirea loc a fost făcută fără acordul băncii centrale. Scopul principal al documentului este inducerea în eroare a publicului. 

Așadar, Banca Națională a României a respins categoric conținutul prezentat în document.  

Transmiterea, reproducerea sau distribuirea unor documente false emise în numele BNR întră în categoria Falsuri în înscrisuri. Constituie infracțiuni de fals și uz de fals potrivit prevederilor Codului penal și se sancționează conform legislației în vigoare. 

