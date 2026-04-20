Fiecare persoană are propriul mod de a sta: unii preferă să-și încrucișeze picioarele, alții le țin depărtate, iar unii adoptă posturi mai rigide. În viața de zi cu zi, aceste gesturi și posturi pot comunica mai mult despre starea noastră emoțională și mentală decât ar putea exprima cuvintele.

Printre posturile cele mai cunoscute se numără actul de a sta pe marginea scaunului în timp ce vorbim. Această poziție are implicații psihologice profunde care pot dezvălui aspecte semnificative despre personalitatea și starea emoțională a unei persoane.

Ce înseamnă să stai pe marginea scaunului din perspectiva psihologiei?

A sta pe marginea scaunului este o postură care sugerează un nivel ridicat de alertă și pregătire. Din punct de vedere psihologic, această postură este adesea adoptată de persoane cu o activitate mentală intensă și o tendință de a fi mereu în mișcare. Persoanele care aleg această poziție pot fi văzute ca proactive și mereu în căutarea următoarei sarcini sau proiect. Acest comportament poate reflecta o presiune constantă și nevoia de a menține mintea activă și ocupată.

În domeniul mass-mediei, a sta pe marginea scaunului are și o funcție specifică. Experții în comunicare televizată le recomandă prezentatorilor și invitaților să adopte această postură pentru a proiecta o imagine mai dinamică și profesională. Stând pe marginea scaunului, se evită impresia de oboseală sau lipsă de interes, oferind imaginea unei persoane mereu pregătite să acționeze.

În contexte profesionale și sociale, a sta pe marginea scaunului poate indica o senzație de suprasolicitare sau lipsă de timp. Persoanele care adoptă frecvent această postură reflectă adesea o disponibilitate constantă de a acționa, ceea ce poate fi asociat cu senzația că nu există suficient timp pentru relaxare. Acesta poate fi un semn că persoana duce o viață marcată de un ritm intens și de dificultatea de a găsi momente de liniște.

Din perspectiva limbajului corporal, a sta pe marginea scaunului poate transmite semne de nervozitate sau agitație. Disconfortul acestei posturi face ca persoana să pară mai neliniștită și mai puțin relaxată, dezvăluind o predispoziție spre stres și presiune constantă. Această postură activă poate fi o manifestare a nevoii de a fi mereu în mișcare și în alertă.

Modul în care stăm și posturile noastre nu reflectă doar starea fizică, ci și starea mentală și emoțională. A sta pe marginea scaunului este o postură cu un înțeles psihologic profund, care poate oferi o perspectivă detaliată asupra dispoziției și nivelului de stres al unei persoane. Înțelegerea acestor aspecte ne poate îmbunătăți capacitatea de a interpreta și comunica prin limbajul corpului, potrivit Metabolic.

