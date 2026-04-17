Psihologii spun că persoanele care fac curățenie în casă tot timpul simt o îngrijorare constantă și au sentimente de frică

V-ați gândit vreodată ce înseamnă atunci când o persoană face curățenie constant în casă, într-un mod pe care unii îl pot considera „obsesiv”? Unii dintre psihologi au oferit o perspectivă asupra acestei activități care, de cele mai multe ori, este considerată absolut banală și necesară.

Curățenia casei este o acțiune complet normală, banală și necesară pentru menținerea ordinii într-un loc. Unele dintre persoane, însă, pot tinde să transforme această activitate într-una obsesivă. Ar putea ajunge până în situația în care să nu tolereze niciun fir de praf sau nicio scamă în niciun loc al casei. Se spune că persoanele care simt nevoia să-și curețe constant casele prezintă anumite caracteristici pe care psihologia le asociază cu tulburarea obsesiv-compulsivă (TOC – în lb. rom.; OCD – în lb. eng.).

Frica de a nu se contamina

Potrivit unora dintre psihologi, persoanele care au această tulburare ar fi motivați „de o frică excesivă de contaminare și contagiune”. Practic, s-ar teme constant că pot fi contaminate. Potrivit psihologilor experți, persoanele care simt nevoia să-și curețe constant locuințele „pot avea gânduri foarte înfricoșătoare, cum ar fi atingerea balustradei la metrou și contractarea unei boli grave sau că, nespălând vasele «bine sau suficient», unul dintre membrii familiei lor se va infecta și va muri”. În acest sens, pentru a reduce gradul de anxietate, unele persoane aleg să curețe constant, arată El Economista.

Această preocupare față de igienă poate să dureze ore întregi, zilnic. Altfel, poate fi „un refugiu”, sub o formă sau alta. Efectuarea și îndeplinirea activității de curățenie în casă poate oferi, altfel, și un efect pozitiv. Și anume, poate să ajute la creșterea stimei de sine.

„Ele curăță casa și diverse camere ale acesteia ore în șir, în special locurile pe care le percep ca fiind cele mai expuse riscului de contaminare, cum ar fi bucătăria sau baia. Pot curăța același loc de mai multe ori și chiar pot folosi produse foarte puternice, cum ar fi înălbitorul.

O obsesie pentru curățenie poate proveni și din emoții «interzise». Adesea, persoanele care suferă de această emoție simt multă vinovăție pentru evenimente trecute care au fost, de fapt, inocente (faptul că nu petrec mai mult timp cu cei dragi etc.). La vârsta adultă, se pot simți vinovați dacă nu au mereu chef să fie cu copiii lor sau dacă vor să facă activități în afara familiei”, spun experții.

Autorul recomandă:

