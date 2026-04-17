Psihologii spun că persoanele care fac curățenie în casă tot timpul simt o îngrijorare constantă și au sentimente de frică

Ce relevă psihologii despre persoanele care fac curățenie constant în casă

V-ați gândit vreodată ce înseamnă atunci când o persoană face curățenie constant în casă, într-un mod pe care unii îl pot considera „obsesiv”? Unii dintre psihologi au oferit o perspectivă asupra acestei activități care, de cele mai multe ori, este considerată absolut banală și necesară.

Curățenia casei este o acțiune complet normală, banală și necesară pentru menținerea ordinii într-un loc. Unele dintre persoane, însă, pot tinde să transforme această activitate într-una obsesivă. Ar putea ajunge până în situația în care să nu tolereze niciun fir de praf sau nicio scamă în niciun loc al casei. Se spune că persoanele care simt nevoia să-și curețe constant casele prezintă anumite caracteristici pe care psihologia le asociază cu tulburarea obsesiv-compulsivă (TOC – în lb. rom.; OCD – în lb. eng.).

Frica de a nu se contamina

Potrivit unora dintre psihologi, persoanele care au această tulburare ar fi motivați „de o frică excesivă de contaminare și contagiune”. Practic, s-ar teme constant că pot fi contaminate. Potrivit psihologilor experți, persoanele care simt nevoia să-și curețe constant locuințele „pot avea gânduri foarte înfricoșătoare, cum ar fi atingerea balustradei la metrou și contractarea unei boli grave sau că, nespălând vasele «bine sau suficient», unul dintre membrii familiei lor se va infecta și va muri”. În acest sens, pentru a reduce gradul de anxietate, unele persoane aleg să curețe constant, arată El Economista.

Această preocupare față de igienă poate să dureze ore întregi, zilnic. Altfel, poate fi „un refugiu”, sub o formă sau alta. Efectuarea și îndeplinirea activității de curățenie în casă poate oferi, altfel, și un efect pozitiv. Și anume, poate să ajute la creșterea stimei de sine.

„Ele curăță casa și diverse camere ale acesteia ore în șir, în special locurile pe care le percep ca fiind cele mai expuse riscului de contaminare, cum ar fi bucătăria sau baia. Pot curăța același loc de mai multe ori și chiar pot folosi produse foarte puternice, cum ar fi înălbitorul.

O obsesie pentru curățenie poate proveni și din emoții «interzise». Adesea, persoanele care suferă de această emoție simt multă vinovăție pentru evenimente trecute care au fost, de fapt, inocente (faptul că nu petrec mai mult timp cu cei dragi etc.). La vârsta adultă, se pot simți vinovați dacă nu au mereu chef să fie cu copiii lor sau dacă vor să facă activități în afara familiei”, spun experții.

Citește și

ECONOMIE Realitatea economică românească. Trăim de pe o zi pe alta. Cum a ajuns să intre pe minus consumul. Salariile nu au ținut pasul cu inflația
15:56
Realitatea economică românească. Trăim de pe o zi pe alta. Cum a ajuns să intre pe minus consumul. Salariile nu au ținut pasul cu inflația
EXCLUSIV TVR1 face noi achiziții. Dana Chera, fostă Grecu și realizatorul Digi FM, Vlad Craioveanu, se alatură postului public. Nu sunt singurele numele
15:23
TVR1 face noi achiziții. Dana Chera, fostă Grecu și realizatorul Digi FM, Vlad Craioveanu, se alatură postului public. Nu sunt singurele numele
ULTIMA ORĂ Ilie Bolojan: „Pentru că nu se va putea oferi multă pâine, se va oferi mult circ”
14:11
Ilie Bolojan: „Pentru că nu se va putea oferi multă pâine, se va oferi mult circ”
EXCLUSIV PSD inițiază un proiect de lege pentru a bloca vânzarea companiilor de stat. Gândul publică documentul
14:05
PSD inițiază un proiect de lege pentru a bloca vânzarea companiilor de stat. Gândul publică documentul
BILANȚ Netflix nu a îndeplinit așteptările pentru următorul trimestru. În ce situație acțiunile companiei au scăzut cu până la 10%
13:50
Netflix nu a îndeplinit așteptările pentru următorul trimestru. În ce situație acțiunile companiei au scăzut cu până la 10%
ULTIMA ORĂ Premierul Bolojan îi compară pe PSD-işti cu şobolanii: „În cămară, când deschizi uşa, vezi că ai nişte şobolani. Degeaba îţi umpli cămara”
13:50
Premierul Bolojan îi compară pe PSD-işti cu şobolanii: „În cămară, când deschizi uşa, vezi că ai nişte şobolani. Degeaba îţi umpli cămara”
Mediafax
Bolojan, declarație-bombă: „Zarurile au fost aruncate"
Digi24
Rusia amenință pe față patru țări NATO sub pretextul că sunt complice ale Ucrainei
Cancan.ro
Noua iubită a lui Valentin Sanfira a făcut haos în familia lui Liviu Dragnea: 'I-a băgat mâinile în gât'
Prosport.ro
Primarul Ciprian Ciucu îi dă lovitura de grație lui Gigi Becali
Adevarul
„Fabricile de mașini devin fabrici de tancuri”. Cum se sinucide economic UE și dă aripi ascensiunii fasciste
Mediafax
Veste proastă pentru turiștii care merg într-o țară europeană
Click
Pentru cine caută Liviu Vârciu parteneră: „Vrea să fie tătic”
Digi24
Izvorul Tămăduirii 2026. Ce nu ai voie să faci în Vinerea Luminată
Cancan.ro
ULTIMA ORĂ! Tragedie în lumea fotbalului! Fostul internațional a murit la doar 48 de ani!
Ce se întâmplă doctore
Cum arată Oana Roman în costum de baie la 50 de ani. Și-a etalat noua siluetă! A slăbit drastic
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
1 gram echivalează cu 28.400 de litri de benzină. Vehiculul nuclear care promite autonomie uriașă
Descopera.ro
Descoperire arheologică de mare importanță în România!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ion către Măria: - – Ce ai fată de stai dezbrăcată?
Descopera.ro
Animalele sălbatice se adaptează la viața urbană în moduri surprinzătoare, dezvăluie oamenii de știință
TURISM Cât costă un bilet cu trenul de la București la Istanbul, în 2026. Câte ore durează călătoria
16:05
Cât costă un bilet cu trenul de la București la Istanbul, în 2026. Câte ore durează călătoria
FLASH NEWS Negocieri contracronometru între SUA și Iran pentru a evita prelungirea războiului și o criză energetică mondială. Care sunt perspectivele
16:00
Negocieri contracronometru între SUA și Iran pentru a evita prelungirea războiului și o criză energetică mondială. Care sunt perspectivele
UTILE Aparatul din bucătărie care te „rupe” la bani. Acest electrocasnic consumă într-un minut cât 183 de becuri aprinse in același timp
16:00
Aparatul din bucătărie care te „rupe” la bani. Acest electrocasnic consumă într-un minut cât 183 de becuri aprinse in același timp
ECONOMIE România, cea mai mare inflație din UE, cele mai mari scumpiri la alimente și o putere de cumpărare în scădere. Consumul și investițiile s-au prăbușit
15:45
România, cea mai mare inflație din UE, cele mai mari scumpiri la alimente și o putere de cumpărare în scădere. Consumul și investițiile s-au prăbușit
FLASH NEWS A intrat în vigoare armistițiul de 10 zile dintre Israel și Liban. Netanyahu spune că își rezervă dreptul „de a lua măsurile necesare de autoapărare”
15:09
A intrat în vigoare armistițiul de 10 zile dintre Israel și Liban. Netanyahu spune că își rezervă dreptul „de a lua măsurile necesare de autoapărare”
FLASH NEWS Grindeanu compară guvernarea Bolojan cu stabilitatea din Coreea de Nord: „Acest guvern nu mai oferă speranță românilor”
13:48
Grindeanu compară guvernarea Bolojan cu stabilitatea din Coreea de Nord: „Acest guvern nu mai oferă speranță românilor”

