(P)Vlad Popescu Piedone: „Ai observat gropi sau zone degradate? Trimite-ne pe whatsApp foto sau video şi adresa exactă”

După ultimele zile, în care echipele de la Infrastructură S5 au decupat anumite porțiuni de asfalt pe străzile Dobrun și Topolnița, au revenit pe teren pentru finalizarea lucrărilor.

Echipele au intervenit pentru asfaltarea zonelor afectate, astfel încât circulația să se desfășoare în condiții mai bune și mai sigure.

„Îmi doresc să rezolv aceste probleme cât mai repede și să aduc străzile la un nivel normal. Voi continua coordonarea lucrările și în perioada următoare, în toate cartierele din Sectorul 5. Pas cu pas, o să mă ocup de fiecare stradă, până la ultima sesizare primită. Ai observat gropi sau zone degradate? Trimite-ne pe WhatsApp 0735 281 304 foto sau video şi locația sau adresa exactă”, îi îndeamnă primarul Vlad Popescu Piedone pe cetăţenii din sector.

