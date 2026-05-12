Meci „amical“ la Nairobi. Emmanuel Macron joacă fotbal cu președinții din Senegal și Kenya

Vizita președintelul francez, Emmanuel Macron, în Kenya a fost una pliă de evenimente. Printre sesiuni de jogging, conferințe controversate și plimbări, liderul de la Elysee și-a făcut timp și pentru o scurtă partidă de fotbal.
La Nairobi, președintele Franței a participat la un meci alături de președintele senegalez Bassirou Diomaye Faye și președintele kenyan William Ruto, transmite Le Figaro.

Cei trei lideri au participat la summitul „Africa Forward: Sport for Sustainable Development” („Africa înainte: sportul în serviciul dezvoltării durabile”) de la Universitatea din Nairobi, luni. Momentul a avut loc în cadrul unor întâlniri dedicate oportunităților pentru tineri, în cadrul cărora liderii au discutat despre rolul tot mai important al sportului în transformarea economică, crearea de locuri de muncă și diplomația culturală în întreaga Africă.

Organizat pentru prima dată într-o țară anglofonă, summitul a debutat cu o zi dedicată tineretului, sportului, culturii și mediului de afaceri, înaintea sesiunii interguvernamentale programate pentru marți. Evenimentul reunește mai mulți lideri africani și francezi, actori economici și organizații internaționale pentru a discuta despre cooperarea economică, securitate și prioritățile de dezvoltare.

Cei trei lideri au fost însoțiți de fostul antrenor de fotbal francez Claude Le Roy, cu care au făcut câteva pase pe teren, într-o demonstrație scurtă, dar plină de energie, care a stârnit entuziasmul participanților la summit. Președinții au fost văzuți zâmbind și pasându-și mingea cu lejeritate unul altuia, în timp ce interacționau cu oaspeții prezenți la eveniment.

Emmanuel Macron și omologul său kenyan, William Ruto, au subliniat că Africa are „nevoie de investiții” mai degrabă decât de ajutor public, anunțând un plan de investiții în valoare de 23 de miliarde de euro pentru continent.

Potrivit Palatului Elysée, aceste 23 de miliarde se împart în 14 miliarde de euro reprezentând investiții franceze, atât publice, cât și private, și 9 miliarde de euro reprezentând investiții africane. Principalele sectoare vizate sunt tranziția energetică (4,3 miliarde), sectorul digital și inteligența artificială (3,76 miliarde), economie (3,3 miliarde), agricultura (1 miliard) și sănătate (942 de milioane).

„Este o lipsă de respect": Emmanuel Macron își pierde cumpătul pe scena unui summit din Kenya. Gestul neașteptat al președintelui francez

Emmanuel Macron a alergat alături de Eliud Kipchoge pe străzile din Nairobi. Imaginile surprinse din timpul vizitei oficiale în Kenya

