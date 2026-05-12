Prima pagină » Știri externe » Putin și-a invitat fosta dirigintă, în vârstă de 92 de ani, la parada de Ziua Victoriei. Liderul de la Kremlin a mers personal să o ia de la hotel

Vera Gurevici, în vârstă de 92 de ani, profesoara care i-a fost dirigintă lui Vladimir Putin în Leningrad, a fost invitata specială a președintelui rus la parada de 9 mai de la Moscova, potrivit presei din Rusia. Liderul de la Kremlin s-a deplasat personal ca să o ia de la hotel.

Președintele rus Vladimir Putin și-a surprins fosta dirigintă de școală cu o invitație specială la parada de Ziua Victoriei organizată la Moscova. Vera Dmitrievna Gurevici, în vârstă de 92 de ani, a participat la evenimentele oficiale dedicate datei de 9 mai și a petrecut mai multe zile în capitala Rusiei la invitația liderului de la Kremlin.

Potrivit presei ruse, Putin a ținut ca întâlnirea să aibă și o notă personală. Liderul de la Kremlin a mers personal să o ia pe profesoara sa de la hotel, la bordul unui SUV de lux Aurus, marca folosită frecvent de administrația prezidențială rusă.

Imaginile difuzate de presa din Rusia îl arată pe Vladimir Putin întâmpinând-o pe Vera Gurevici în holul hotelului, salutând-o cordial și discutând cu ceilalți invitați aflați acolo.

Cină privată la Kremlin după parada militară

După ceremonia oficială din Piața Roșie, Vladimir Putin și fosta sa dirigintă au luat cina împreună la Kremlin. Informația a fost confirmată de purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, care a precizat că Vera Dmitrievna a urmărit întreaga paradă militară și a rămas ulterior câteva zile la Moscova.

Pentru profesoara în vârstă de 92 de ani a fost pregătit și un program cultural special în capitala rusă. Vera Gurevici a fost diriginta lui Vladimir Putin la Școala nr. 193 din fostul Leningrad, actualul Sankt Petersburg. De-a lungul anilor, numele ei a fost menționat de mai multe ori de liderul rus atunci când a vorbit despre perioada copilăriei și a adolescenței.

Parada din Piața Roșie și discursul lui Vladimir Putin

Parada de Ziua Victoriei a avut loc sâmbătă, 9 mai, în Piața Roșie. Evenimentul, care a marcat 81 de ani de la victoria Uniunii Sovietice asupra Germaniei naziste în Al Doilea Război Mondial, s-a desfășurat în împrejurări mai modeste decât de obicei, din teama unor atacuri ale Ucrainei.

În discursul susținut în Piața Roșie, Vladimir Putin a accentuat memoria victoriei sovietice din 1945 și rolul armatei ruse.

„Ne vom aminti întotdeauna faptele eroice ale poporului sovietic, deoarece poporul sovietic a avut o contribuție decisivă la înfrângerea nazismului. Poporul sovietic și-a salvat țara și a salvat lumea. A pus capăt răului total și a adus suveranitatea statelor care s-au predat Germaniei naziste și care au devenit complici la crimele sale.

Soldații noștri au suferit pierderi uriașe și au făcut sacrificii enorme în numele libertății și demnității popoarelor Europei. Ei au devenit modele de eroism și curaj, de rezistență și umanitate, iar acest lucru a adus poporului sovietic marea onoare a unei victorii glorioase”, a spus Vladimir Putin

