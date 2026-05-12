Un apel la 112 a semnalat prezența unui urs în apropierea unei locuințe. Din fericire, de această dată nimeni nu a fost rănit. Imaginile surprinse arată însă cât de repede o astfel de situație se poate transforma într-una extrem de periculoasă. Speriați de apariția animalului, oamenii au încercat să îl alunge singuri, apropiindu-se la câțiva metri de urs și încercând să îl lovească.

„Reamintim faptul că, în cazul întâlnirii unui urs:

– nu vă apropiați de animal;

– nu încercați să îl loviți;

– adăpostiți-vă într-un loc sigur;

– și apelați imediat numărul unic de urgență 112.

Într-o astfel de situație, curajul nu înseamnă să te apropii de urs.

Curajul înseamnă să iei decizia corectă”, spun reprezentanții Ijj Vâlcea.

