Un apel la 112 a semnalat prezența unui urs în apropierea unei locuințe. Din fericire, de această dată nimeni nu a fost rănit. Imaginile surprinse arată însă cât de repede o astfel de situație se poate transforma într-una extrem de periculoasă. Speriați de apariția animalului, oamenii au încercat să îl alunge singuri, apropiindu-se la câțiva metri de urs și încercând să îl lovească.
„Reamintim faptul că, în cazul întâlnirii unui urs:
– nu vă apropiați de animal;
– nu încercați să îl loviți;
– adăpostiți-vă într-un loc sigur;
– și apelați imediat numărul unic de urgență 112.
Într-o astfel de situație, curajul nu înseamnă să te apropii de urs.
Curajul înseamnă să iei decizia corectă”, spun reprezentanții Ijj Vâlcea.
