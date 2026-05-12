Într-o intervenție telefonică în direct la emisiunea Ai Aflat!, Avocatul Popurului a făcut o serie de dezvăluiri care vor provoca o undă de șoc pentru Curtea Constituțională. Renate Weber a declarat că există ordonanțe vechi de peste două decenii care nu au primit termen de judecare la această instanță.

Într-o declarație în exclusivitate pentru Gândul, Avocatul Poporului a dat detalii în legătură cu o situație revoltătoare pe care a sesizat-o în ceea ce privește activitatea Curții Constituționale a României (CCR).

Ionuț Cristache: Dacă Avocatul Poporului a atacat aceste ordonanțe, care au încălcat evident…

Renate Weber: Nu, nu pe toate. Pentru că ar fi fost o acțiune care ar fi însemnat foc continuu. Credeți-mă, avem și noi limitele noastre.

Ionuț Cristache: Vedeți, doamna Renate Weber, eu cred că tocmai în acțiunea dumneavoastră le-a dat apă la moară.

Renate Weber: Parlamentul e compus de niște turme de oi care ascultă de șefii de la partide și dacă șefii nu dau ordine, e tăcere totală. La Avocatul Poporului e prea obositor să faci atâtea și atâtea acțiuni la Curtea Constituțională. Vreau să vă spun că avem inclusiv astăzi ordonanțe atacate la CCR din 2021 care nu au termen. Nu-mi reproșați mie că nu lucrez la Cooperativa munc în zadar în condițiile în care, har Domnului, dacă vă uitați în tot mandatul meu, câte sesizări sunt făcute la CCR, toate sunt mult mai multe…

După Avocatul Poporului, și Senatul va sesiza CCR pe OUG 28 emisă de Guvernul Bolojan

Avocatul Poporului Renate Weber a explicat pe larg argumentele în baza cărora a depus o sesizare la CRR privind Ordonanța de Urgență dată de Guvernul Bolojan după demitere. Marți, Comisia pentru constituționalitate din Senatul României a constatat, cu 6 voturi „pentru” și 3 voturi „contra”, existența unui conflict juridic de natură constituțională între Parlamentul României și Guvernul României în cazul Ordonanței de Urgență 38/2026. Comisia a solicitat Senatului să sesizeze imediat CCR.

