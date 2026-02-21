Prima pagină » Diverse » (P) Vlad Popescu Piedone: „Dealul Arsenalului nu este doar un spațiu verde, este plămânul de care Sectorul 5”

(P) Vlad Popescu Piedone: „Dealul Arsenalului nu este doar un spațiu verde, este plămânul de care Sectorul 5"

21 feb. 2026
(P) Vlad Popescu Piedone:

Primarul Sectorului 5, Vlad Popescu Piedone, anunţă realizarea unui protocol de asociere dintre primărie şi mai multe instituţii, aprobat în Consiliul General al Primăriei Municipiului Bucureşti, pentru proiectul “Regenerare Urbană Dealul Arsenalului – Uranus”. 

Edilul Vlad Popescu Piedone şi-a anunţat cetăţenii din sector prin intermediul unei postări pe facebook, în care mai scrie că protocolul este încheiat între  Municipiul București, Primăria Sectorului 5, Guvernul României, Camera Deputaților, Senatul României, Academia Română, Societatea Comercială de Transport cu Metroul București Metrorex SA și Patriarhia Română pentru pregătirea și realizarea în parteneriat a proiectului de interes strategic “Regenerare Urbană Dealul Arsenalului – Uranus”.

„Pentru a mă asigura că fiecare etapă este respectată la secundă, voi prelua coordonarea directă a lucrărilor.

Nu este doar un spațiu verde, este plămânul de care Sectorul 5 are nevoie și un loc de relaxare modern, la standarde europene, chiar lângă Palatul Parlamentului. Noul parc se va desfășura între Academia Română, Catedrala Națională, Palatul Parlamentului, Piața Constituției și Parcul Izvor.

Ce înseamnă acest lucru pentru bucureșteni și pentru cetățenii sectorului 5?

Termene respectate: Monitorizare zilnică a lucrărilor pentru a elimina orice întârziere birocratică.

Calitate fără compromis: Supervizarea directă a materialelor folosite și a amenajărilor peisagistice.

Transparență totală: Vă voi ține la curent, aici, pe pagină, cu fiecare progres făcut pe teren”, mai spune Vlad Popescu Piedone.

