Raed Arafat este audiat azi la Parchetul Militar în dosarul angajărilor fictive și a sporurilor ilegale

Raed Arafat, șeful DSU, este chemat la Parchetul Militar, luni dimineață, pentru audieri, într-un dosar de angajări fictive și acordări de sporuri ilegale unor medici de la Spitalul Floreasca și Spitalul Gerota, transmite Antena 3.

Raed Arafat se prezintă, azi, în fața procurorilor din cadrul Parchetului General într-o anchetă ce vizează doi medici de la spitalul Floreasca şi unul de la Gerota, care nu s-ar fi prezentat la activitatea din cadrul DSU, deși figurau în schemă. Aceștia ar fi primit și sporuri, deși nu ar fi fost angajați ai instituție, decât în acte.

Ancheta se desfășoară in rem, iar șeful DSU nu este vizat. Acesta trebuie, însă, să dea explicații în fața procurorilor deoarece semnătura lui apare în documentele medicilor vizați.

Procurorii militari au descins vineri seară la Departamentul pentru Situații de Urgență (DSU) din Ministerul Afacerilor Interne (MAI). În timpul perchezițiilor au fost ridicate mai multe telefoane mobile, inclusiv cel al secretarului de stat Raed Arafat.

Primele declarații ale lui Raed Arafat

Într-o reacție pentru Observator, Raed Arafat nu a dorit să ofere detalii despre acțiune, precizând că este vorba un dosar care vizează fapte, nu persoane.

„O să ieșim cu un comunicat. Este IN REM (n.red. ancheta), este în analiză, nu am ce să comentez până nu vedem despre ce este vorba. Nu o să comentez, o să ieșim cu un comunicat”, a declarat Raed Arafat pentru Observator.

DSU a confirmat perchezițiile

Departamentul pentru Situații de Uregnță a transmis un comunicat în care a confirmat perchezițiile și a menționat că au fost ridicate „telefoane mobile aparținând unor angajați din cadrul Departamentului pentru Situații de Urgență”.

„În contextul desfășurării unor activități procedurale într-un dosar aflat în faza de urmărire penală in rem, organele competente au dispus comunicarea unor documente relevante pentru clarificarea situației investigate, care urmează a fi transmise în cel mai scurt timp și au ridicat telefoane mobile aparținând unor angajați din cadrul Departamentului pentru Situații de Urgență”, se arată în comunicatul DSU.

„Subliniem faptul că, până la acest moment, nicio persoană nu are calitatea de suspect sau inculpat în cauză, nefiind dispusă vreo măsură procesuală în acest sens ori adusă la cunoștința vreunei persoane o astfel de calitate.

Departamentul pentru Situații de Urgență își exprimă întreaga disponibilitate de a coopera cu organele judiciare, în vederea clarificării tuturor aspectelor aflate în analiză, sens în care vor fi puse la dispoziție toate informațiile și documentele necesare stabilirii situației de fapt. Totodată, reafirmăm angajamentul instituției pentru respectarea legalității, transparență și buna desfășurare a activităților specifice, în deplin acord cu atribuțiile ce îi revin”, a mai precizat instituția.

