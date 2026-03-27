Prima pagină » Social » Anchetă de proporții la DSU. Au fost ridicate documente și telefoane, inclusiv al lui Raed Arafat. Angajări fictive și acordări de sporuri, investigate de procurori. Este vizat și Spitalul Floreasca – SURSE

Anchetă de proporții la DSU. Au fost ridicate documente și telefoane, inclusiv al lui Raed Arafat. Angajări fictive și acordări de sporuri, investigate de procurori. Este vizat și Spitalul Floreasca – SURSE

Adina Anghelescu
Anchetă de proporții la DSU. Au fost ridicate documente și telefoane, inclusiv al lui Raed Arafat. Angajări fictive și acordări de sporuri, investigate de procurori. Este vizat și Spitalul Floreasca - SURSE

Au loc percheziții la sediul Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU), iar, potrivit unor surse, procurorii ar fi ridicat inclusiv telefonul lui Raed Arafat. Șeful DSU nu a dorit să ofere detalii despre acțiune, precizând că este vorba despre o anchetă în desfășurare.

Update: Ancheta este demarată de Parchetul Militar al Curții Militare de Apel București și este mai amplă decât pare la prima vedere.

„Ridicări de înscrisuri și telefoane”

Sursele Gândul au confirmat că este vorba despre documente false care ar fi la baza activității lucrative ce nu a fost efectuată în realitate și că nu este vorba, așa cum a apărut în presă, de Spitalul Gerota, al MAI, ci de Spitalul Floreasca, cu extensie și la alte spitale, fiind vorba de medici militari de la DSU.

„Deocamdată, nu au fost percheziții, ci ridicări de înscrisuri și telefoane”, au explicat pentru Gândul sursele judiciare, lăsând să se înțeleagă că e vorba și de telefonul lui Raed Arafat. Ancheta, însă, e abia la început.

Update: Potrivit surselor Gândul, procurorii ar ancheta o serie de angajări fictive la DSU, precum și modul de acordare a unor sporuri.

Update: Contactat de Gândul, Raed Arafat a refuzat să facă orice comentariu în ceea ce privește situația în care se află, însă a declarat că Departamentului pentru Situații de Urgență va publica în scurt timp un comunicat oficial.

”O să ieșim cu un comunicat, o să vă anunț. Momentan am o treabă de rezolvat, după care o să ieșim cu un comunicat. (n.r. Ne puteți spune dacă e adevărat că v-au ridicat telefonul?) V-am spus că o să ieșim cu un comunicat”.

Știre inițială

Arafat: „Nu am ce să comentez”

Raed Arafat a evitat să confirme informațiile apărute, menționând că dosarul vizează fapte, nu persoane. „O să ieșim cu un comunicat. Este IN REM (n.red. ancheta), este în analiză, nu am ce să comentez până nu vedem despre ce este vorba. Nu o să comentez, o să ieșim cu un comunicat”, a declarat acesta, pentru Observator.

Întrebat direct dacă se numără printre persoanele cărora le-a fost ridicat telefonul, Arafat a răspuns: „Nu o să comentez acum”.

Spitale din București, în vizorul anchetei

Surse apropiate anchetei susțin că verificările vizează activitatea unor medici care ar fi lucrat atât în spitale, cât și în cadrul DSU. În acest context, sunt menționate două unități medicale importante din Capitală: Spitalul Floreasca și Spitalul Gerota.

Conform acelorași informații, procurorii ar avea suspiciuni că mai mulți medici nu s-ar fi prezentat la activitatea din cadrul DSU, deși figurau în schemă. Ancheta este în curs, iar autoritățile urmează să ofere detalii oficiale în perioada următoare.

AUTORUL RECOMANDĂ:

Recomandarea video

Citește și

ECONOMIE Când se sacrifică mieii de Paște. Ce preferințe există pe piața internă și ce animale pleacă la export
20:34, 26 Mar 2026
Când se sacrifică mieii de Paște. Ce preferințe există pe piața internă și ce animale pleacă la export
ECONOMIE Produsul de lux la mare reducere în LIDL, începând de azi. Costă doar 42.99 lei
16:43, 26 Mar 2026
Produsul de lux la mare reducere în LIDL, începând de azi. Costă doar 42.99 lei
SĂNĂTATE Care sunt factorii declanșatori ai migrenelor din martie. Ce spun medicii
15:12, 26 Mar 2026
Care sunt factorii declanșatori ai migrenelor din martie. Ce spun medicii
SURSE Lista firmelor care apar în dosarul „Mafia deșeurilor”. Ce imperiu al luxului s-a ridicat din schema care a deturnat aproape 50 mil. euro de la buget
13:47, 26 Mar 2026
Lista firmelor care apar în dosarul „Mafia deșeurilor”. Ce imperiu al luxului s-a ridicat din schema care a deturnat aproape 50 mil. euro de la buget
Gândul de Vreme Unde vor fi azi 20 de grade Celsius și ce urmează după episodul de vreme deosebit de caldă. Prognoză exclusivă de la ANM
10:50, 26 Mar 2026
Unde vor fi azi 20 de grade Celsius și ce urmează după episodul de vreme deosebit de caldă. Prognoză exclusivă de la ANM
Mediafax
Percheziții la DSU. Surse: Telefonul lui Raed Arafat ar fi fost ridicat de procurori
Digi24
Un elev de 13 ani a înjunghiat o profesoară și a transmis totul live pe Telegram
Cancan.ro
BREAKING | A murit celebrul actor din telenovela Clona😢
Prosport.ro
Daniela Crudu, apariție hot în jacuzzi. Cum arată acum asistenta TV care l-a scos din minți pe Gigi Becali când era iubita lui Mihai Costea
Adevarul
Punctul sensibil al lui Putin. Ce ar putea determina Moscova să pună capăt războiului
Mediafax
Marco Rubio: Operațiunea SUA în Iran se va încheia în săptămâni, fără trupe terestre necesare
Click
Lovitură dureroasă pentru Denise Rifai! Dezvăluiri neașteptate după despărțirea de Dan Alexa
Digi24
Decizie fără precedent în SUA. Ce urmează să apară pe bancnotele americane începând din luna iunie
Cancan.ro
Chef Florin Dumitrescu, un nou capitol! A făcut ANUNȚUL momentului: 'Din toamnă, ne vedem la...'
Ce se întâmplă doctore
Alt divorț neașteptat în showbiz! Vedeta care s-a despărțit în mare secret! Au împreună doi copii
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Șoferii trebuie să prezinte, de acum, un nou document pentru reducerea perioadei de suspendare a permisului
Descopera.ro
Care țară are cel mai mult petrol din lume?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: – M-am atins de altă femeie! Preotul: - Ori atingi, ori bagi – este același lucru!
Descopera.ro
A fost descoperit cel mai vechi câine domesticit din lume. Are 16.000 de ani!
FINANȚE Eurohold, compania-mamă a Euroins, raportează profit aproape triplu în 2025 și venituri în creștere pe toate segmentele
22:54
Eurohold, compania-mamă a Euroins, raportează profit aproape triplu în 2025 și venituri în creștere pe toate segmentele
ULTIMA ORĂ Prima reacție a DSU după percheziții. Gândul publică integral comunicatul Departamentului condus de Arafat
22:43
Prima reacție a DSU după percheziții. Gândul publică integral comunicatul Departamentului condus de Arafat
CONTROVERSĂ „Ce fumează Mark Rutte?” se întreabă Financial Times. Ce i-a uluit pe jurnaliști de au venit cu un asemenea titlu
22:42
„Ce fumează Mark Rutte?” se întreabă Financial Times. Ce i-a uluit pe jurnaliști de au venit cu un asemenea titlu
POLITICĂ Adrian Năstase reafirmă: PSD este incompatibil cu USR. Social-democrații nu trebuiau să intre la guvernare cu progresiștii
22:29
Adrian Năstase reafirmă: PSD este incompatibil cu USR. Social-democrații nu trebuiau să intre la guvernare cu progresiștii
FILM Juca de Oliveira, legendarul actor din „Clona”, s-a stins din viață la doar câteva zile după ce și-a sărbătorit ziua de naștere
22:09
Juca de Oliveira, legendarul actor din „Clona”, s-a stins din viață la doar câteva zile după ce și-a sărbătorit ziua de naștere
ULTIMA ORĂ Jucătorul de golf Tiger Woods, implicat într-un nou accident rutier în Florida. Mașina lui s-a răsturnat
22:01
Jucătorul de golf Tiger Woods, implicat într-un nou accident rutier în Florida. Mașina lui s-a răsturnat

Cele mai noi

Trimite acest link pe