Recomandarea lui Raed Arafat pentru situații de criză: Fiecare familie ar trebui să aibă un rucsac de urgență pentru 72 de ore în caz de dezastru

16 mart. 2026, 17:13, Actualitate
Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU)

Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU), Raed Arafat, avertizează cu privire la importanța pregătirii populației pentru eventuale situații de criză. În acest sens, el spune că fiecare familie ar trebui să aibă pregătit un rucsac de urgență cu provizii suficiente pentru cel puțin 72 de ore.

Aceste precizări au fost făcute în cadrul conferinței „Quo Vadis 2026!”, în contextul unor discuții despre pregătirea societății pentru situații extreme, precum dezastre naturale, pene majore de curent, conflicte sau alte evenimente neprevăzute, potrivit bzi.ro.

Potrivit oficialului, prevenția și organizarea pot face diferența în primele ore sau zile după un dezastru, perioadă în care accesul la resurse și servicii esențiale poate fi limitat.

Autoritățile subliniază că pregătirea individuală este o măsură simplă, dar foarte eficientă, pentru a reduce riscurile în cazul unor situații de urgență.

Rucsac de urgență pentru situații de dezastru

Raed Arafat a explicat că pregătirea trebuie privită cu seriozitate și nu tratată ca un scenariu improbabil.

„Suntem obligați să ne pregătim pentru situații de dezastre sau situații speciale. Le luăm în derâdere sau le luăm în serios?”, a transmis șeful DSU.

Unul dintre elementele principale recomandate de autorități este pregătirea unui rucsac de urgență, care să conțină strictul necesar pentru supraviețuirea în primele trei zile după o situație critică.

Un rucsac de urgență bine pregătit poate conține mai multe obiecte esențiale, menite să asigure siguranța și autonomia unei persoane pentru o perioadă limitată de timp.

Printre elementele recomandate de autorități se numără:

  • acte personale și copii ale documentelor importante;
  • bani de rezervă în numerar;
  • trusă de prim ajutor și medicamente esențiale;
  • analgezice și medicamente personale;
  • produse de igienă personală;
  • haine și încălțăminte de schimb;
  • pături, saci de dormit sau folii de supraviețuire;
  • baterie externă pentru telefon;
  • lanternă și baterii de rezervă;
  • fluier și cuțit utilitar;
  • măști de protecție împotriva prafului și mănuși.

Aceste elemente pot ajuta persoanele afectate să facă față unei situații de urgență, până la restabilirea serviciilor esențiale.

Provizii de apă și hrană pentru minimum 72 de ore

Pe lângă obiectele din rucsacul de urgență, autoritățile recomandă și stocarea unor provizii de apă și alimente neperisabile.

Raed Arafat a precizat că fiecare persoană ar trebui să aibă la dispoziție cel puțin 4 litri de apă pe zi.

Apa trebuie depozitată în recipiente sigure, într-un loc răcoros și ferit de lumină, pentru a preveni degradarea acesteia.

În ceea ce privește hrana, autoritățile recomandă produse care pot fi păstrate pe termen lung și care nu necesită gătire.

Printre acestea se numără:

  • conserve alimentare;
  • batoane energizante;
  • alimente deshidratate;
  • produse alimentare pentru nevoi speciale;
  • hrană pentru animalele de companie.

În unele state europene, mai ales în nordul continentului, autoritățile recomandă chiar provizii pentru o perioadă mai lungă.

În anumite situații, populația este încurajată să fie pregătită pentru până la șapte zile fără acces la resurse externe.

Exemple de crize recente: blackout-uri și furtuni severe

Raed Arafat a oferit și exemple concrete care arată cât de importantă este pregătirea pentru situații de criză. El a amintit furtuna puternică din 2017, care a afectat mai multe zone din vestul României.

În urma acelui fenomen meteorologic, regiuni extinse din județele Timiș și Caraș-Severin au rămas fără energie electrică pentru perioade semnificative.

Totodată, oficialul DSU a menționat și situații recente de blackout în mai multe state europene, inclusiv în Balcani și Spania. În astfel de scenarii, lipsa energiei electrice poate afecta rapid funcționarea societății.

ATM-urile nu mai funcționează, magazinele nu pot procesa plăți, iar accesul la produse de bază devine limitat.

„Dacă nu ai acasă provizii temporare, s-ar putea să te trezești că nu poți scoate bani, că nu poți cumpăra, pentru că magazinele nu pot funcționa fără energie”, a explicat Raed Arafat.

Mesajul transmis de autorități este clar: pregătirea din timp este o responsabilitate individuală care poate reduce semnificativ riscurile în fața unor evenimente neprevăzute.

Reprezentanții DSU transmit că pregătirea individuală este una dintre cele mai eficiente măsuri de protecție în cazul unor crize majore. Un rucsac de urgență bine echipat și câteva zile de provizii pot oferi timp autorităților să intervină și să restabilească serviciile esențiale.

Așadar, în situații de dezastru, primele ore sunt adesea decisive, iar accesul rapid la apă, hrană și echipamente de bază poate face diferența pentru siguranța populației.

