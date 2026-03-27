Prima reacție a DSU după percheziții. Gândul publică integral comunicatul Departamentului condus de Arafat

Departamentul pentru Situații de Urgență (DSU) a emis un comunicat oficial după perchezițiile desfășurate la sediul instituției, în cadrul unei anchete coordonate de Parchetul Militar al Curții Militare de Apel București.
Reprezentanții instituției au confirmat că au fost ridicate telefoane mobile aparținând unor angajați și că vor transmite toate documentele solicitate de anchetatori.
Totodată, DSU a subliniat că, până în acest moment, nicio persoană nu are calitatea de suspect sau inculpat și a dat asigurări că va coopera pe deplin cu organele judiciare pentru clarificarea situației.
”În contextul desfășurării unor activități procedurale într-un dosar aflat în faza de urmărire penală in rem, organele competente au dispus comunicarea unor documente relevante pentru clarificarea situației investigate, care urmează a fi transmise în cel mai scurt timp și au ridicat telefoane mobile aparținând unor angajați din cadrul Departamentului pentru Situații de Urgență.
