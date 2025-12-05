Raportul ministrului Mediului, Diana Buzoianu, pe masa Guvernului. PSD cere demiterea din funcție

Raportul Corpului de Control al ministrului Diana Buzoianu, privind dezastrul crizei de apă din Prahova și Dâmbovița, se află pe masa Guvernului. Partidul Social Democrat i-a cerut demisia și o acuză de o gestionare deficitară a lucrărilor de la Barajul Paltinu. De asemenea, Gândul a dovedit că un reprezentant al Ministerului Mediului a fost prezent în ședința, în care au fost menționate riscurile de creștere a turbidității apei.

Guvernul analizează vineri, 5 decembrie, raportul ministrului Dianei Buzoianu, cu privire la gestionarea defectuoasă a lucrărilor de la Barajul Paltinu, în urma cărora 100.000 de oameni au rămas fără apă.

Social-democrații l-au somat pe Ilie Bolojan să o tragă la răspundere pe Diana Buzoianu pentru criza apei din județele Dâmbovița și Prahova.

„Solicităm USR să-şi asume catastrofa provocată de ministra Buzoianu, după secarea barajului de la Paltinu. PSD solicită prim-ministrului Ilie Bolojan să-i ceară rapid explicaţii şi soluţii ministrei Mediului, Apei şi Pădurilor, Diana Buzoianu, care a gestionat catastrofal operaţiunea de golire a lacului de acumulare de la Paltinu. Prin această decizie inoportună, ministra USR a provocat calamitatea din judeţele Prahova şi Dâmboviţa. Situaţia este foarte gravă, iar riscurile mult prea mari pentru ca ministra Buzoianu să nu fie trasă la răspundere! Nu există nicio scuză”, a transmis PSD într-un comunicat publicat miercuri.

PSD acuză că Diana Buzoianu a pus în pericol sănătatea locuitorilor

Potrivit social-democraților, ministrul ar fi solicitat distribuirea unei ape menajere contaminate prin rețeaua de apă potabilă – o măsură blocată de Direcția de Sănătate Publică.

„Astfel a pus în pericol viaţa şi sănătatea a sute de mii de oameni şi a creat un dezechilibru major în sistemul energetic naţional! De asemenea, a fost pe punctul de a declanşa o altă criză majoră de sănătate publică prin solicitarea de a se livra apă menajeră infestată prin reţelele de apă potabilă din localităţile afectate – o criză care, din fericire, a fost evitată datorită opoziţiei Direcţiei de Sănătate Publică (DSP)”, se arată în comunicatul emis miercuri de PSD.

Diana Buzoianu trebuie să dea explicații luni la „Ora Guvernului”

Diana Buzoianu este chemată luni, 8 decembrie, de la ora 16:00, în Parlament, la solicitarea AUR pentru a da explicații n cazul crizei apă din Prahova și Dâmbovița.

Subiectul dezbaterii cerute de AUR pentru „Ora Guvernului”, unde invitată este Diana Buzoianu, este „Dezastrul administrativ de la acumularea Paltinu: încălcări ale normelor de sănătate publică, risc energetic naţional și responsabilitatea Ministerului Mediului în gestionarea unei crize scăpate de sub control”.

Diana Buzoianu refuză să-și dea demisia

„Eu să renunț la reformele pe care le-am făcut pentru că cineva din Parlament sau pentru că domnul Zamfir, care îmi cere în fiecare săptămână demisia, mi-a mai cerut-o și săptămâna aceasta. Nu. Dacă există vină, și cu siguranță nimeni nu este perfect, eu nu sunt perfectă, vom face și greșeli. Dar în acest caz nu există nici o urmă de greșale de la nivelul Ministerului Mediului. Și motivul pentru care nu există este pentru că în mod real, aceste lucrări trebuiau să fie gestionate cu totul la nivel local”, a spus Diana Buzoianu.

