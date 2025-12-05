Prima pagină » Actualitate » În ce capcane pot cădea românii care folosesc aplicațiile de localizare

În ce capcane pot cădea românii care folosesc aplicațiile de localizare

05 dec. 2025, 21:21, Actualitate
În ce capcane pot cădea românii care folosesc aplicațiile de localizare
sursa foto: captura video Observatornews

Aplicaţiile de localizare promit siguranţă, dar se pot tranforma într-o agresiune distructivă. Tot mai folosite de cuplurile bănuitoare şi de părinţii grijulii, acestea pot săși transforme utilitatea în risc dacă este întrecută limita intimităţii.

„Ca părinte e cea mai bună idee. Ca părinte e fantastic. Copiii obișnuiesc mintă în perioada asta„, explică o tânără, potrivit ObservatorNews.ro.

Tinerii spun folosesc aplicațiile mai ales între prieteni sau în cuplu.

„Cred e utilă dacă e folosită cu anumite limite, adică nu pentru a urmări pe cineva în mod abuziv. Oricum trebuie să fie făcută de comun acord cu toți utilizatorii„, explică un tânăr, potrivit sursei citate.

O problemă apare însă când aplicațiile sunt folosite pentru control obsesiv.

Trebuie i se explice foarte clar copilului de ce se face treaba asta, este un mijloc de a-l ține în siguranță. Pentru în momentul în care nu este anunțat, apare mesajul psihologic – nu ești în stare să ai grijă de tine”, explică Alexandra Tegu, psiholog.

Pe lângă impactul emoțional, mai este și pericolul unor breşe de securitate, care fie folosite de hackeri.

Contează foarte mult cât de bine îți securizezi conturile și modul în care te autentifice în aplicațiile respective”, spune și Marian Hurducaş, specialist social media.

De altfel, o aplicație de localizare a avut o breșă de securitate enormă anul trecut și peste 400.000 de numere de telefon ale utilizatorilor au fost expuse online.

Autoul recomandă:

3 aplicații din App Store, descoperite fură date sensibile din telefoanele utilizatorilor, inclusiv accesul la portofelul de criptomonede

Recomandarea video

Mediafax
Se schiază de sâmbătă la Transalpina pe două pârtii din golul alpin
Digi24
JD Vance: UE nu ar trebui să atace companiile americane pentru „mizerii”. Elon Musk s-a grăbit să-i mulțumească vicepreședintelui
Cancan.ro
Nuntă surpriză în Guvernul României. Premierul Ilie Bolojan s-ar fi căsătorit în secret
Prosport.ro
FOTO. Cum arată la 43 de ani Ileana Lazariuc, fosta noră a magnatului Ion Țiriac
Adevarul
O ucraineancă dată dispărută a fost găsită în mansarda unui român. Ce au declarat cei doi poliției: „Ea a fost cea care a organizat totul”
Mediafax
Căsătorie forțată în familia Cioabă? / O minoră a adus pe lume un copil după o logodnă controversată / Fratele regelui Cioabă, cercetat penal
Click
Monica Pop, dată afară din restaurant! Ireal ce i-a făcut un angajat medicului și prietenelor sale: „Bineînțeles că și ospătarii și ceilalți participanți, erau consternați”
Digi24
VIDEO Trump vrea ca strategia de securitate a SUA să fie valabilă în toată lumea. Europa, în „declin civilizațional”, pusă pe planul do
Cancan.ro
Concubina lui Ilie Bolojan, apariție impecabilă la Viena. Cum s-a prezentat Ioana, de mână cu premierul României
Ce se întâmplă doctore
Planta pe care trebuie să o pui la ușa casei ca să atragi bani, noroc și protecție, conform Feng Shui
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Tesla Model 3 Standard, disponibilă și în România. E cea mai ieftină Tesla și poate fi luată în rate
Descopera.ro
SINGURA diferență dintre Coca-Cola și Pepsi! Tu ȘTII?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ nedumerit: - Iubita mea s-a întins pe canapea, şi-a dat fusta jos, şi-a smuls...
Descopera.ro
Telescopul Webb a descoperit o galaxie spirală masivă de la începuturile Universului

Cele mai noi