În ce capcane pot cădea românii care folosesc aplicațiile de localizare

Aplicaţiile de localizare promit siguranţă, dar se pot tranforma într-o agresiune distructivă. Tot mai folosite de cuplurile bănuitoare şi de părinţii grijulii, acestea pot să–și transforme utilitatea în risc dacă este întrecută limita intimităţii.

„Ca părinte e cea mai bună idee. Ca părinte e fantastic. Copiii obișnuiesc să mintă în perioada asta„, explică o tânără, potrivit ObservatorNews.ro.

Tinerii spun că folosesc aplicațiile mai ales între prieteni sau în cuplu.

„Cred că e utilă dacă e folosită cu anumite limite, adică nu pentru a urmări pe cineva în mod abuziv. Oricum trebuie să fie făcută de comun acord cu toți utilizatorii„, explică un tânăr, potrivit sursei citate.

O problemă apare însă când aplicațiile sunt folosite pentru control obsesiv.

„Trebuie să i se explice foarte clar copilului de ce se face treaba asta, că este un mijloc de a-l ține în siguranță. Pentru că în momentul în care nu este anunțat, apare mesajul psihologic – nu ești în stare să ai grijă de tine”, explică Alexandra Tegu, psiholog.

Pe lângă impactul emoțional, mai este și pericolul unor breşe de securitate, care să fie folosite de hackeri.

„Contează foarte mult cât de bine îți securizezi conturile și modul în care te autentifice în aplicațiile respective”, spune și Marian Hurducaş, specialist social media.

De altfel, o aplicație de localizare a avut o breșă de securitate enormă anul trecut și peste 400.000 de numere de telefon ale utilizatorilor au fost expuse online.

Autoul recomandă:

3 aplicații din App Store, descoperite că fură date sensibile din telefoanele utilizatorilor, inclusiv accesul la portofelul de criptomonede