Vagoanele vechi de tren, experiență inedită de cazare. Turiștii pot dormi în mijlocul pustiului sau pe un pod suspendat

Dormitul în vagoanele trenurilor a devenit o experiență inedită de cazare. Chiar și când trenul stă pe loc, se poate dormi foarte bine pe interior. Astfel, hotelierii ingenioși au mers și mai departe și au transformat vagoane scoase din uz în cazări spectaculoase.

În Murg SG, un vagon de marfă SBB și-a început noua „carieră” lângă lacul Walensee. Lofthotel din Murg SG și-a completat camerele tematice cu un vagon de dormit. „Peronul 6” a fost transformat într-o încăpere. Acesta stă pe șine lângă Sagibeiz, unde odată se livrau mărfuri și unde acum se poate mânca excelent, scrie Blick.

Cazare pe pod feroviar

În 2020 s-a deschis un hotel de clasă superioară în Parcul Național Kruger din Africa de Sud. Pentru luxosul Kruger Shalati Lodge, un tren a fost transformat într-un hotel. Cele 24 de vagoane stau pe un pod impunător peste râul Sabie.

Vagon de dormit deasupra râului în Norvegia

În Namdalen, Norvegia, oamenii pot observa cum stelele strălucesc deasupra, iar râul Namsen curge dedesubt. Oamenii se pot odihni într-un vagon de dormit din anii ’60, fiecare compartiment având și o chiuvetă. Toaletele și dușurile se folosesc în vagonul sanitar.

Cazare în vagonul „The Toad”, în Țara Galilor

În Țara Galilor, turiștii se pot caza în vagonul „The Toad” al Great Western Railway. Înainte, el era folosit ca frână de siguranță în trenurile de marfă, dar azi oferă (prin Airbnb) loc pentru două persoane, care, pe lângă numeroasele elemente specifice trenurilor, se pot bucura și de confortul unui jacuzzi încălzit.

