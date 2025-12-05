Revine apa în Prahova, de la ora 23.00, deocamdată doar la toaletă. A fost emis mesaj Ro Alert

De la ora 23:00, se reia alimentarea parțială cu apă pentru igiena grupurilor sanitare în localitățile afectate din județul Prahova, spune un mesaj Ro-Alert.

Potrivit mesajului Ro-Alert emis de autorități, temporar, poate prezenta impurități. De asemenea, este interzisă utilizarea apei pentru băut, igiena individual, spălarea alimentelor, vaselor și prepararea hranei, se mai arată în mesaj.

Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Prahova a adoptat vineri seara hotărârea în ce privește măsurile care se vor lua pentru începerea furnizării apei cu restricții către localitățile afectate, progresiv începând cu ora 23.00.

„Aceasta va fi folosită doar pentru evacuarea apelor uzate fecaloid-menajere de la nivelul grupurilor sanitare!”, se indică într-un comunicat postat pe site-ul Prefecturii Prahova.

De asemenea, hotărârea cuprinde o serie de măsuri ce vor fi implementate la nivelul operatorilor de apă, DSP Prahova, ISU Prahova și primăriilor afectate.

Autoritățile spun că se interzice utlizarea apei furnizate prin conducte pentru consum, igiena personală a corpului, mâinilor sau dinților, spălarea alimentelor și gătit.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență Prahova o să transmită mesaje prin sistemul RO-ALERT cu o periodicitate de 3 ore, cu privire la calitatea apei din rețea, în intervalul orar 6.00-22.00.