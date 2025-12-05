Președinta Indiei Draupadi Murmu i-a oferit o bogată cină vegetariană în onoarea lui Vladimir Putin, având în vedere că este cunoscut faptul că liderul rus preferă legumele și fructele.

Ea i-a oferit președintelui rus Vladimir Putin o varietate de preparate vegetariene și sucuri proaspete la banchetul de stat oferit în cinstea vizitei în New Delhi. Conform presei indiene și ruse, primul fel de mâncare oferit la dineu a fost o supă ușoară din frunze de moringa și fasole mung, asezonată cu mirodenii și garnisită cu mei, informează VZ.ru.

Felul principal

Printre aperitive s-au numărat morchele umplute cu chutney de nuci, frigărui de năut negru cu sos de mentă și momos cu legume fierte la abur cu castane de apă. Felul principal a inclus o ruladă paneer cu fructe uscate într-un sos de șofran, spanac fiart cu schinduf și mazăre și cartofi copți în tandoor cu o marinadă condimentată cu iaurt.

Desertul și băuturile

Oaspeților li s-au servit șivinete într-un sos dulce-picant, fasole fiartă cu roșii și ceapă și orez basmati gătit la foc mic cu nuci și șofran. La desert, s-au oferit halva caldă de migdale cu nuci prăjite și înghețată indiană cu șofran, fistic și cardamom.

Printre băuturile de la cină s-au numărat sucuri proaspăt stoarse de rodie, portocale și morcovi și ghimbir. Președinta Indiei a organizat și o recepție în onoarea vizitei lui Vladimir Putin în țară. Înainte de aceasta, Droupadi Murmu și Putin au avut o întâlnire bilaterală la New Delhi. Anterior, președintele rus purtat discuții și cu prim-ministrul indian, Narendra Modi, pe care le-a descris ca fiind utile și constructive.

Ceremonia

Vladimir Putin, președinta Droupadi Murmu și prim-ministrul indian Narendra Modi au participa la o ceremonie solemnă în piața din fața Palatului Prezidențial din New Delhi. Președintele rus a vizitat apoi memorialul dedicat lui Mahatma Gandhi, liderul poporului indian în lupta pentru eliberare națională.Vladimir Putin a avut o discuție cu prim-ministrul indian, Narendra Modi, la Palatul din Hyderabad.

În urma discuțiilor, au avut loc schimburi de documente semnate în prezența liderilor. O declarație comună a fost adoptată în urma celui de-al 23-lea summit anual Rusia-India. Președintele rus și prim-ministrul indian au făcut declarații presei.

Vladimir Putin și Narendra Modi au participat apoi la sesiunea plenară a Forumului de Afaceri Ruso-Indian.În plus, președintele rus a lansat difuzarea postului de televiziune RT India.Vladimir Putin a avut, de asemenea, o conversație cu președintele Indiei, Droupadi Murmu. Ea a oferit o recepție de stat în numele președintelui Republicii India, în onoarea președintelui Federației Ruse.

